Fernández (PSRM): "El Mar Menor no puede ser el precio de la supervivencia parlamentaria de López Miras" - PSRM

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que el Gobierno regional pretende aprobar esta semana una reforma de la Ley del Mar Menor que, a su juicio, "rebaja las sanciones y suaviza las consecuencias" para quienes incumplan las normas de protección de la laguna.

Fernández ha asegurado que "el Mar Menor no puede ser el precio de la supervivencia parlamentaria de López Miras" y ha acusado al presidente regional de utilizar su protección "para garantizarse dos votos en la Asamblea Regional".

La portavoz socialista ha señalado que la reforma se aprobará con los votos de José Ángel Antelo y Virginia Martínez, diputados que abandonaron Vox, a quienes ha acusado de llevar meses condicionando su apoyo al PP a la aprobación de esta modificación de la normativa, según ha informado el PSRM.

En concreto, Fernández ha criticado que la propuesta reduzca las sanciones y elimine el carácter obligatorio de la pérdida durante dos años del derecho a obtener determinadas ayudas o subvenciones de la Comunidad Autónoma para quienes cometan infracciones "graves o muy graves".

"Permite que alguien sancionado por una infracción grave o muy grave pueda seguir recibiendo dinero público", ha afirmado Fernández, quien ha considerado que esta modificación "deja sin consecuencias el incumplir la ley y contaminar el Mar Menor".

La dirigente socialista ha defendido que "rebajar las consecuencias no ayuda al agricultor que cumple, ayuda al que incumple" y ha reclamado al PP que explique "por qué alguien que cumple escrupulosamente la ley tiene que competir en igualdad de condiciones por las ayudas públicas con quien ha sido sancionado por incumplirla".

Asimismo, Fernández ha recordado que López Miras aseguró en anteriores ocasiones que no daría "un paso atrás" en la protección del Mar Menor y que la ley "no se toca". En este sentido, ha afirmado que el presidente regional "está dando ahora ese paso atrás" porque necesita los votos de Antelo y Martínez.

"Aquí está la verdadera explicación de esta reforma: no ha cambiado el Mar Menor y no han cambiado las necesidades de la protección de la laguna. Lo que ha cambiado son las necesidades parlamentarias de López Miras", ha remarcado.

Fernández ha señalado además que el PSOE votará en contra de la reforma y ha reclamado al Gobierno regional que la retire. "No vamos a consentir que en la Región de Murcia contaminar salga cada vez más barato", ha afirmado.

La portavoz socialista también ha puesto en valor la inversión del Gobierno de España para la recuperación del Mar Menor y ha considerado que "no tiene ningún sentido" destinar 675 millones de euros a este objetivo mientras que, sostienen desde el PSRM, el Gobierno regional modifica las normas para rebajar la respuesta ante los incumplimientos.