El festival Acho Burger Land llega a San Javier del 4 al 7 de septiembre

La concejala de Fiestas y Juventud, Isabel Madrid y el organizador del evento, Pedro Pallarés, presentan el festival 'Acho Burger Land', que se celebrará en San Javier del 4 al 7 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Festival Acho Burger desembarca en parque Almansa de San Javier donde permanecerá del 4 al 7 de septiembre, con una oferta de hamburguesas gourmet y un apartado lúdico festivo con la participación de artistas del panorama nacional.

El evento se caracteriza por su acento murciano, tanto en la denominación con el genuino 'Acho', como en la utilización de productos propios de la Región de Murcia que deben ser utilizados como ingredientes en las diferentes creaciones culinarias que se ofertarán en torno a la hamburguesa.

La concejala de Fiestas y Juventud, Isabel Madrid y el organizador del evento, Pedro Pallarés, han explicado que esta nueva edición del Acho Burger contará con 10 foodtrucks que abrirán sus puertas este jueves a las 22.00 horas con el concierto del artista local Javi Zapata, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El chato murciano, el pimentón, quesos, verduras, panes propios de la Región, tratarán de conseguir la mejor hamburguesa gourmet que podrá será votada por el público a través de un código QR junto con la votación de dos críticos gastronómicos que también probarán la selección de hamburguesas disponibles. En esta ocasión, participará como restaurante local invitado, "Sabor urbano", de Santiago de la Ribera, que realiza hamburguesas gourmet.

La concejala Isabel Madrid ha señalado la presencia a lo largo del Acho Burger Land, de artistas como Javi Zapata, que abrirá el festival el jueves por la noche, así como de Toni Miss Cafeina, Don Fluor y Second DJ, entre otros.

De viernes a domingo, el recinto, ubicado en el entorno del auditorio Parque Almansa, abrirá a mediodía y por la noche, con música y animación. El horario de apertura, tras la inauguración del jueves 4 de septiembre por la noche, será a las 13.30 y a las 22.00 horas hasta las 2.00 horas , el viernes 5 y sábado 6, y a partir de las 12.00 horas el domingo 7, que solo abrirá para el servicio de comida.

Isabel Madrid y Pedro Pallarés coincidieron en invitar a vecinos y visitantes a pasar por el recinto durante estos días y probar las diferentes hamburguesas, "especiales y únicas", que se servirán, junto a otros dos puestos de dulce, uno de helados y otro de tartas de queso y gofres, entre otros productos.

Pallarés ha agradecido la acogida de esta nueva edición del Archo Burger Land por parte del Ayuntamiento de San Javier y la colaboración en el evento de '1001 sabores de la Región de Murcia', a través del ITREM.