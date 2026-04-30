El Festival Aéreo Internacional de San Javier recibe el Sello Dis-Friendly de Envera por su compromiso con la inclusión - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el director del Festival Aéreo de San Javier, Pablo González han recibido este jueves el sello Dis Friendly de la Fundación Envera, que les ha sido entregado por Virginia Ródenas, directora de Comunicación de la entidad social creada hace 49 años en Iberia para el apoyo a personas con discapacidad.

El acto, que ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier, ha contado con la asistencia de usuarios de Aidemar, la Asociación para la Atención del Discapacitado de la comarca del Mar Menor, que tiene su sede en San Javier, según han informado desde el consistorio.

El sello Dis-Friendly reconoce a las organizaciones que alinean sus prácticas con los principios de accesibilidad , igualdad y participación plena y en este caso se entrega al Festival Aéreo de San Javier por considerar que encaja en esos valores.

De un modo especial se destaca la inclusión en la parrilla de participantes de una formación italiana de acrobacias aéreas, WeFly Team, con dos pilotos en silla de ruedas "un gesto que trasciende lo simbólico", han señalado.

La representante de Envera, Virginia Ródenas, ha destacado que la inclusión de esta patrulla "es la prueba de que el aire también pertenece a quienes han tenido que aprender a volar de otra manera".

La presencia estos dos pilotos "es un mensaje poderoso para miles de personas, mayores, jóvenes y niños, que, al verlos, descubrirán que las personas con discapacidad también pueden asumir roles de gran coraje y exigencia técnica y que como reza el lema de Envera: todos podemos ser los mejores en algo", ha afirmado Virginia Ródenas.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo ha agradecido la distinción "que hace más grande nuestro festival con un mensaje de compromiso con la inclusión y con el mundo de la discapacidad al demostrar que la inclusión no tiene ningún límite".

En los mismos términos se ha pronunciado Pablo González, director del Festival Aéreo que ve reconocido con esta distinción su intento ser "más accesible, más sensible y más humano".