El Festival Imagina San Javier 2026 busca cartel

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo Local de la Juventud y la concejalía de Juventud de San Javier han convocado un concurso del que saldrá elegido el diseño del cartel promocional de la XXII edición del Festival 'Imagina San Javier 2026', que se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo de 2026.

Los trabajos, que se podrán presentar hasta el 31 de diciembre de 2025, serán de temática libre y de ellos se valorará el reflejo de la cultura aeronáutica que caracteriza al municipio.

Podrán presentar trabajos artistas y grupos de artistas de cualquier disciplina artística contemporánea, residentes en la Región de Murcia y cuya edad oscile entre los 14 y los 30 años, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Los participantes deberán descargarse la aplicación 'San Javier Activa' y registrarse con sus datos personales para presentar sus trabajos a través de este medio. En el caso de colectivos, lo hará el su representante.

El diseño seleccionado se dará a conocer el 16 de enero de 2026 y el ganador recibirá un cheque regalo de 400 euros, además de su publicación como imagen del Festival, el segundo clasificado recibirá un cheque de 250 euros y el tercero de 100 euros.

El objetivo principal de IMAGINA es fomentar la participación artística de jóvenes creadores, poniendo a su disposición los espacios públicos del municipio y la producción de los proyectos presentados. El Festival pretende servir de vínculo de unión, comunicación e interacción entre los artistas y los ciudadanos , creando un espacio y punto común entre ambos.