El Festival de Jazz San Javier ofrece este viernes una noche de contrastes con Luca Filastro y Young Gun Silver Fox

El pianista italiano Luca Filastro - FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El XVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier ofrece dos propuestas muy personales para la noche de este viernes, con un concierto doble que empezará con el clasicismo de Luca Filastro Trío al que se unirá más tarde la vocalista Lara Ferrari para terminar con el sonido retro de Young Gun Silver Fox.

El pianista italiano Luca Filastro es uno de los mayores exponentes europeos del piano jazz clásico. Formado en la tradición del Piano Stride, su estilo bebe de figuras como Fats Waller y Willie 'The Lion', combinando técnica depurada con un profundo conocimiento del repertorio histórico del jazz, en la estela de Teddy Wilson Ahmad Jamal, entre otros.

Filastro ha desarrollado una sólida carrera internacional, actuando en destacados festivales y salas de Europa y Estados Unidos, y es reconocido por su capacidad para revitalizar el jazz clásico con autenticidad.

El concierto de Luca Filastro tendrá una segunda parte en la que se incorpora la vocalista Lara Ferrari para realizar un homenaje, concertado por el propio Festival, a la música popular italiana. La cantante, que desde 2016 es la voz del grupo Sugarpie & The Candymen, destaca por su voz cálida y elegante fraseo arraigado en la tradición del jazz.

Su trayectoria incluye colaboraciones con diversos proyectos moviéndose con soltura entre el jazz, el swing, el soul y el R&B.

En la segunda parte de la noche, el protagonismo recaerá en Young Gun Silver Fox, dúo formado por Andy Platts y Shawn Lee, que se caracteriza por su particular reinterpretación del sonido West Coast de los años 70. Su propuesta combina soul, pop, funk y soft rock con un aire vintage que remite a artistas como Steely Dan o Hall & Oates.

Young Gun Silver Fox nace de la colaboración entre el cantante y compositor británico Andy Platts (conocido por su proyecto 'Mamas Gun') y el multiinstrumentista y productor estadounidense Shawn Lee.

Desde su debut, el dúo ha construido una sólida reputación internacional gracias a álbumes aclamados por la crítica y a un directo impecable, lleno de 'groove', armonías vocales cuidadas y una gran elegancia sonora. En su concierto en Jazz San Javier presentará su quinto álbum de estudio, 'Pleasure'.