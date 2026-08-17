El festival Lemon Pop celebra su 30 aniversario con una exposición de carteles y 17 conciertos

Los organizadores del festival junto al grupo Pértiga - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Lemon Pop celebra este año su 30 aniversario y lo hará con una exposición y 17 conciertos gratuitos de grupos locales, nacionales e internacionales.

Tras el concierto inaugural del día 3 de septiembre, los conciertos continuarán el 4 de septiembre en la Terraza Molinos con Loganz; el 5 de septiembre en la Cooperativa Ítaca con Palomo Palomo; el 9 de septiembre de nuevo en la Terraza Molinos con Bang!; y el 10 de septiembre en La Yesería con Regular Crowd a las 21.30 horas.

El plato fuerte llegará los días 11 y 12 de septiembre en Murcia Parque. La jornada del día 11 reunirá a Pértiga, segundos clasificados en la modalidad Pop-Rock del certamen Crea Murcia 2026, Cora Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos, mientras que el día 12 actuarán Blue Cheese, ganadores del Crea Murcia Pop-Rock de este año, Juventude, Espiricom, Exonvaldes y The Boo Radleys. Las puertas abrirán a las 20.00 horas y los conciertos comenzarán a las 20.30 horas.

La programación se completará el 12 de septiembre, a las 12.30 horas, en Locoloco Vintage con la actuación de Perdón, además de una proyección cinematográfica en la Filmoteca Regional que será anunciada próximamente.

Durante la presentación del festival, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado esta cita como una "piedra angular" de la Feria de Murcia.

Por su parte, el director del festival, Rafa Gómez, ha celebrado la consecución de estos 30 años durante los que "como hermano pequeño" se han "superado todos los obstáculos" relacionados con exclusividades y coincidencias de fechas con otros festivales de los que han salido "victoriosos".

EXPOSICIÓN DE CARTELES

La Sala Caballerizas de Los Molinos del Río acogerá, del 3 al 19 de septiembre, '30 años de Lemon Pop en sus carteles' una exposición que mostrará la cartelería que ha anunciado el Lemon Pop a lo largo de su historia. Tras su apertura se celebrará una fiesta de presentación, a las 20.30, que contará con la actuación de The Ray Ons y Huff DJ.

En la muestra se podrán ver carteles anunciadores de este festival por el que han pasado bandas internacionales como The Primitives, The Pains of Being Pure at Heart o The Wedding Present y grupos nacionales como Vetusta Morla, Lori Meyers, Fangoria o Nacha Pop.