El Festival de Teatro de San Javier desembarca en La Manga con una historia de trolls, por Lanördika

'Tres Tristes Trolls' Se Podrá Ver Este Martes En El Puerto Tomás Maestre

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS) La compañía andaluza de circo y danza, Lanördika presentará en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier 'Tres tristes trolls', un espectáculo de circo imprevisible que fusiona la obra plástica de una artista sueca, Anna Jonsson, con las habilidades circenses de tres cirqueros. El espectáculo tendrá lugar en el Puerto Tomás Maestre, de La Manga del Mar Menor, este martes 12 de agosto a las 22.00 y el acceso es gratuito, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

'Tres tristes trolls' muestra a los tres últimos trolls del planeta. Estas figuras monstruosas de la mitología nórdica que reinterpreta el espectáculo, están a punto de extinguirse por culpa del aburrimiento humanoide.

Pero los trolls no se piensan rendir, harán todo tipo de exhibiciones, brutalidades y majaderías con las que encandilar a los humanos. Todo para hacerles creer de nuevo en el misterio y la magia de lo desconocido, y así, seguir con vida.

La compañía define el espectáculo como "fantástico y bizarro en el que nada es lógico y nada funciona como debe ser. Un continuo error, choque, que busca provocar el conflicto, el miedo y la risa".

Lanördika es una compañía de circo y danza creada en 2017 por los artistas Darío Dumont y Greta García con la intención de fusionar disciplinas con humor y ternura enfocados a la creación de espetáculos bañados de color para todo los públicos.

Desde su creación acumula cientos de actuaciones, reconocimientos y premios como el Premio al Mejor Espectáculo de Calle FETEN 2018 con su primer espectáculo 'Rojo Estándar', y el Premio LORCA a Mejor Espectáculo de Calle 2023 con 'Sopla'.

'Tres tristes trolls', es su último espectáculo, en el que Darío Dumont y Greta García, a la dirección, han contado con nuevos integrantes.