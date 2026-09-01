La Fica contará con un dispositivo especial de Policía Local durante la Feria de Septiembre de Murcia

Más de 800 efectivos y 10.000 pulseras para la seguridad y localización de personas durante la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de La Fica contará con un dispositivo especial de la Policía Local durante la Feria de Septiembre de Murcia, integrado por 13 agentes coordinados por dos mandos, que realizarán patrullas constantes por todo el perímetro del recinto.

El dispositivo incluirá además una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OAC), que funcionará como punto de referencia para atender a murcianos y visitantes e incrementar la seguridad durante el desarrollo de las actividades, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han realizado este martes una inspección técnica del montaje de las atracciones de La Fica, cuyos trabajos está previsto que finalicen durante esta jornada. La actuación ha contado con la coordinación de los servicios de Protección Civil y Policía Local.

Durante la visita se han supervisado las seis salidas de emergencia del recinto, así como su correcta señalización y accesibilidad, y se ha revisado el montaje de las estructuras destinadas al dispositivo de seguridad.

MÁS DE 800 EFECTIVOS Y 10.000 PULSERAS CON CÓDIGO QR

El Ayuntamiento de Murcia desplegará más de 800 efectivos durante la Feria de Septiembre en los diferentes eventos y lugares emblemáticos de la ciudad, con especial atención a aquellos espacios que concentren una mayor afluencia de público.

Como principal novedad, durante esta Feria se repartirán de forma gratuita más de 10.000 pulseras con un código QR para facilitar la localización de menores y otras personas que puedan extraviarse. En caso de pérdida, cualquier persona podrá escanear el código de la pulsera y contactar directamente con Protección Civil para facilitar su localización.

Perona ha destacado que el dispositivo de seguridad permitirá "disfrutar a todos de una Murcia más segura y más prevenida ante cualquier infortunio" y ha señalado que el recinto ferial de La Fica será "uno de esos lugares donde nuestros servicios pondrán el foco".

Por su parte, Avilés ha indicado que el objetivo es que todos puedan disfrutar de la Feria de Murcia "con tranquilidad y seguridad" y ha destacado las pulseras gratuitas como una de las nuevas medidas de prevención, especialmente para facilitar la localización de menores y personas extraviadas.