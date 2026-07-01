Los ficus históricos de Floridablanca reciben baños de agua a más de 20 metros de altura para mitigar el estrés térmico

Los históricos ficus del jardín de Floridablanca de Murcia reciben baños de agua a más de 20 metros de altura - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los históricos ficus del Jardín de Floridablanca de Murcia reciben baños de agua a más de 20 metros de altura a través de un dispositivo especial de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente ideado para reducir el estrés térmico y minimizar el riesgo de desprendimiento de ramas durante el verano, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

Esta intervención, que obliga al cierre preventivo del recinto al público durante las tres horas que dura cada sesión, forma parte de un plan municipal de protección del arbolado monumental frente a las olas de calor que se complementa con el despliegue del Plan Foresta, mediante el cual el Consistorio ya ha plantado más de 37.000 árboles en todo el término municipal.

Las tareas de hidratación foliar en Floridablanca comenzaron de forma programada durante la primera quincena de junio con una frecuencia de tres días por semana, un calendario que pasa a ser de carácter diario con el aumento de las temperaturas diurnas y nocturnas.

"La prioridad es proteger a las personas. Estos tratamientos preventivos ayudan a mantener la estabilidad de los árboles monumentales durante los episodios de calor extremo, reduciendo el riesgo de incidencias y garantizando que miles de ciudadanos puedan seguir disfrutando de nuestros jardines y espacios verdes con las máximas condiciones de seguridad", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

TECNOLOGÍA ADAPTADA

La estrategia de conservación adapta la tecnología a las necesidades biológicas de cada especie, de manera que el Ayuntamiento ha incorporado también sistemas de nebulización para elevar la humedad en el interior de la copa de los ficus situados en la plaza de Santo Domingo, el hospital Reina Sofía y el Cuartel de Artillería.

Asimismo, los técnicos han implantado un mecanismo específico de irrigación a través del tronco en el magnolio de la plaza Díez de Revenga debido a su extrema sensibilidad a la sequedad ambiental, unas medidas que se apoyan en una red de sensores de suelo y estaciones meteorológicas instaladas en todo el patrimonio verde local que aportan diariamente unos 200 litros de agua por cada árbol monumental.