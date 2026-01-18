La Fiesta de la Patata de La Puebla, premio nacional a la mejor campaña de promoción

Fiesta de la Patata en La Puebla, Campo de Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Fiesta de la Patata de La Puebla ha sido galardonada con el premio a la Mejor Campaña de Promoción de España en los III Premios Nacionales de la Patata, un reconocimiento que llega en un momento clave para el sector, coincidiendo con el inicio de la recolección de la patata temprana.

Organizados por la Revista Campo, estos premios visibilizan la importancia estratégica del cultivo de la patata en la agricultura y la gastronomía españolas. El jurado, compuesto por 29 miembros de ocho comunidades autónomas, evaluó cerca de 100 candidaturas antes de decidir los ganadores en 8 categorías.

En el caso de la Fiesta de la Patata de La Puebla, celebrada desde 2008, el jurado destacó su capacidad para unir a la comunidad, reivindicar precios justos para los agricultores y acercar el producto local al consumidor a través de actividades que combinan ocio, degustación, venta directa y divulgación profesional.

"Este premio llega justo cuando los agricultores del Campo de Cartagena están inmersos en la recogida de la patata más temprana, un momento crucial para la economía local. Reconoce años de esfuerzo por poner en valor nuestro producto y nuestro campo", ha subrayado el presidente de la Junta Municipal de La Puebla, Juan Manuel Ayaso.

Para el presidente de la Junta, la Fiesta de La Patata "es mucho más que una celebración, es una forma de defender lo nuestro, de poner en valor el trabajo de nuestros agricultores y acercar el campo al consumidor". Con esta iniciativa, ha añadido, "hemos conseguido unir a todo un pueblo, movilizar a miles de personas y dar visibilidad nacional a la patata del Campo de Cartagena, un producto de calidad y símbolo de nuestra tierra".

Además, ha recordado que el apoyo e impulso institucional que desde el Gobierno municipal se está dando a la patata, "nos ha colocado el mapa nacional en defensa de este producto y los agricultores que lo cultivan, y del que dependen muchas familias".

Y es que, el Ayuntamiento de Cartagena es uno de los miembros fundadores de la red 'Pueblos Productores de Patata', una iniciativa pionera en la península que busca poner en valor este cultivo estratégico.

Cartagena se encuentra así hermanada con otros pueblos referentes como Xinzo de Limia (Galicia), Medina del Campo (Castilla y León) o Sanlúcar de Barrameda (Andalucía), intercambiando experiencias y soluciones a problemas comunes.

Precisamente, el pasado año, en el marco de la XVI Fiesta de la Patata de La Puebla, Cartagena celebró el Primer Encuentro Agroprofesional de la Patata del Campo de Cartagena, una jornada técnica que se destinó a mejorar este cultivo emblemático de la comarca y a destacar su importancia para la economía local.

La misión principal de esta red es fomentar la comercialización y aumentar la visibilidad de la patata de sus municipios, contribuyendo a la economía regional y promoviendo un consumo consciente. Entre sus valores clave destacan la calidad, el compromiso y la sostenibilidad. Un objetivo fundamental es promover cadenas de valor justas que conecten directamente a los productores con los consumidores finales, dignificando la labor del campo.

La gala de entrega de premios se celebrará el 22 de enero en el Auditorio Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid), en una cita que reunirá a los principales actores del sector. Además del galardón a la Fiesta de La Puebla, que Ayaso ha dicho "es de los vecinos, sus agricultores y de todos los que creen en el valor de lo nuestro", los III Premios Nacionales de la Patata distinguieron a profesionales, proyectos y entidades de toda España.