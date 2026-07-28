Las fiestas de Moros y Cristianos de Murcia estrenarán un pregón en la Plaza Belluga y un mercado medieval - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Moros y Cristianos de Murcia volverán a celebrarse durante la Feria de Murcia con un programa de 39 actividades que se desarrollará del 2 al 14 de septiembre e incorporará como principales novedades el traslado del pregón a la Plaza del Cardenal Belluga, una gran fiesta abierta al público en la Glorieta de España y un mercado medieval en el Campamento Medieval.

La programación ha sido presentada este martes por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto al concejal de Turismo, Jesús Pacheco; la edil de Talento Joven, Sofía López-Briones, y la presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, Aránzazu Arce.

El programa mantiene la esencia histórica de estas fiestas, aunque modifica algunos horarios para dotar a la secuencia de actos de una mayor coherencia cronológica e histórica, según ha explicado el Ayuntamiento.

PROGRAMACIÓN

Entre las novedades destaca que el pregón se celebrará por primera vez en la Plaza del Cardenal Belluga el 7 de septiembre. Además, el 11 de septiembre la Glorieta de España acogerá la fiesta abierta 'Murcia, la tarde que hace historia', mientras que el Campamento Medieval ampliará su oferta con un mercado temático.

El programa arrancará el 2 de septiembre con la presentación del Anuario Festero 2026 en el Edificio Moneo y una campaña de hemodonación bajo el lema 'Sangre Festera' en el Cuartel de Artillería.

Ese mismo día 7 tendrá lugar la recepción oficial a los cargos festeros, varios pasacalles, el acto de bienvenida a la fiesta y el pregón, antes de la inauguración del Campamento Medieval en el entorno del Malecón.

Durante la semana se celebrarán talleres infantiles, exhibiciones de esgrima medieval y tiro con arco, concursos, actividades inclusivas en colaboración con entidades como ASSIDO y la ONCE, además de recreaciones históricas organizadas por las diferentes mesnadas y kábilas.

Entre los actos más destacados figuran también el desfile infantil, la Embajada de la Fundación de Murcia, que este año se adelanta al 10 de septiembre, el Gran Desfile de Moros y Cristianos del 12 de septiembre y la tradicional ofrenda floral a María Santísima de la Arrixaca.

La programación concluirá el 14 de septiembre con la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla, la Embajada de la Entrega de Llaves y el desfile posterior hasta el Campamento Medieval junto a la imagen de María Santísima de la Arrixaca.

Avilés ha señalado que las fiestas "forman parte del patrimonio inmaterial" de la ciudad y ha destacado el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Federación y las asociaciones festeras para ofrecer una programación "más completa, atractiva y cercana a la ciudadanía". Asimismo, ha afirmado que el objetivo es que Murcia siga siendo "referente en la conservación y promoción de sus tradiciones".