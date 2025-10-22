Fiestas y teatro para que los más pequeños celebren Halloween

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ofrece estos días varias opciones para que los más pequeños celebren Halloween. Desde las fiestas con talleres tenebrosos a representaciones clásicas como 'El castillo embrujado' que desde hace varios años se celebra en Cartagena.

FIESTAS DE DÍA EN TERRA NATURA

Terra Natura, en Murcia, ha organizado fiestas de día para que los más pequeños celebren Halloween.

Los días 25, 26 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre podrán disfrutar de talleres, juegos, animaciones y sorpresas especiales pensadas para ellos. Habrá animaciones y talleres en la Plaza de los Leones de 11.00 a 13.00 horas y actividades especiales en el Humedal de 13.00 a 17.00 horas.

Las actividades se desarrollarán de 11.00 a 17.00 horas y el precio de las entradas será de 18 euros para los adultos y 14 euros para niños y senior.

La noche del 31 de octubre Terra Natura ha preparado una fiesta de Halloween "terroríficamente divertida" para 500 personas que ofrece un recorrido libre por todo el parque con espectáculos y rincones temáticos. Habrá un taller de tatuajes, manualidades, photocall o leyendas sobre animales, entre otras actividades y todos los niños recibirán una diadema con luces.

La entrada, que será necesaria a partir de los 3 años, tiene un precio de 15 euros y se puede comprar en la web del parque. Además se puede adquirir por 29 euros con un menú para los chiringuitos Isla y Humedal o por 49 euros para adultos y 29 para niños con un menú gourmet en el restaurante Carnivore. Lunátic ofrecerá refrescos y copas.

También hay precios para grupos de más de 15 personas por 12 euros cada uno, en este caso solo por la entrada, que hay reservar y pagar de manera previa en info.murcia@terranatura.com antes del 28 de octubre.

HALLOWEEN EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

Este Halloween el Museo de Bellas Artes de Murcia se llena de misterio y creatividad. Las actividades comenzarán con un recorrido especial por las salas del museo, donde conocer obras que evocan lo mágico, lo oculto y lo legendario.

El punto culminante será la visita a la enigmática Puerta de Marichaves, vinculada a una célebre pitonisa cuya historia ha fascinado durante generaciones. Los participantes conocerán su leyenda y a continuación, en el taller, realizarán un farolillo decorativo que podrán llevarse a casa y utilizarlo en la noche más misteriosa del año.

Esta actividad, impartida por personal del museo, está destinada a niños de entre 6 y 12 años. El horario es de 11.30 a 13.00 horas y las reservas se realizan en el 968 23 93 46, ya que tiene un cupo de 12 participantes.

ÚLTIMO AÑO DE 'EL CASTILLO EMBRUJADO' EN CARTAGENA

El Castillo de la Concepción de Cartagena acogerá por última vez el musical 'El Castillo Embrujado'. Para despedirse realizarán pases hasta el 2 de noviembre.

El musical, adaptado por Faustino Sáez, contará de nuevo con Winnie, Mary y Sarah, las brujas de Salem, como protagonistas de una inquietante historia en la que nada es lo que parece. Las puertas del Castillo se cerrarán y, entre sus muros, el silencio será roto únicamente por los pasos del guardia que, acompañado de los visitantes, se adentrará en una aventura tan divertida como tenebrosa. La vela de la llama negra se encenderá y, tras siglos de espera, las brujas volverán a apoderarse del castillo.

Se trata de un espectáculo para todos los públicos en el que las familias compartirán escenario con brujas, zombis, personajes inquietantes y objetos encantados que harán de esta aventura una experiencia horripilante y muy divertida.

Las entradas están a la venta en www.puertodeculturas.cartagena.es por un precio de 9 euros para menores de 4 años, aunque no está recomendado para menores de 5, y de 18 euros para el resto.

BRUJAS EN LORCA

Del 26 al 2 de noviembre el Castillo de Lorca celebra una experiencia teatral participativa bajo el nombre 'El extraño caso del Mago Lope y el Malvado Señor Hyde'. La obra cuenta la historia del Mago Lope que elabora pociones en su castillo del que desaparece de vez en cuando y en su lugar aparece un monstruo apasionado por la música y el baile. Los niños tendrán que descubrir qué está pasando.

Tras esta representación se podrá recorrer el Patio de los Monstruos, tematizado con juegos y música donde los pequeños podrán bailar y disfrazarse.

Habrá dos pases, a las 12.00 y las 15.30 horas. Las entradas tienen un coste de 14,75 euros para mayores de 17 años y 12,75 euros para niños de entre 3 y 16 años, personas con derecho a reducción y poseedores de la tarjeta Amigo de Lorca. Los menores de 2 años tiene entrada gratuita.

Además, el Palacete del Huerto Ruano acogerá el sábado, 1 de noviembre, pases a las 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas, del espectáculo familiar 'El Palacio Encantado y La Bruja Serafina', a cargo de la compañía Teatro Guerra de Lorca y Juanchi Ruiz Creación Escénica, dirigido a público a partir de los 4 años. Incluye una visita al pasaje del terror y un taller especial Halloween. Las entradas ya se pueden adquirir vía online, por un precio de 7 euros.

También de la misma compañía, llega el pasacalles y la fiesta infantil 'Noche de Brujas', que se celebrará 31 de octubre, a partir de las 17.30 horas partiendo de la plaza de España, donde los pequeños pueden ir disfrazados, después, en el recorrido, en el que habrá personajes terroríficos, música y baile y se premiarán los trajes más originales y divertidos.

El pasacalles discurrirá desde plaza de España, por las calles Álamo, Corredera, San Francisco y Príncipe Alfonso, hasta la plaza Calderón de la Barca. Está previsto que finalice sobre las 18.30 horas dando paso a la Fiesta Infantil con talleres de fantasmas voladores, calaveras y maquillaje, además de pasarela de terror, música, concursos, juegos y bailes, hasta las 21.00 horas.

La Casa del Artesano de Lorca, junto con la Esquina del Arte, propone un taller de manualidades, dirigido a edades entre los 5 y los 12 años, en el mismo Pósito de los panaderos, el viernes, 31 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 968 320 898, de martes a sábado, de 10.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas.

La Unión Comarcal de Comerciantes ha puesto en marcha 'Monsterland Kids', dirigido a la promoción del comercio local donde los niños dispondrán de una cartilla que tendrán que rellenar mediante la adquisición de 4 pegatinas diferentes, una por cada compra en un comercio. Una vez completada, se realizará un sorteo de tres maletas rellena de chuches y dulces. La cita: el viernes, 31 de octubre, en la plaza Calderón de la Barca, de 18.00 horas a 20.00 horas.

FIESTA EN ALCANTARILLA

La plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla acoge el 31 de octubre la celebración de una fiesta infantil de Halloween de 18.00 a 22.00 horas. En ella los más pequeños podrán disfrutar de taller de manualidades, zona fotomatón 360, zona de hinchables y zona laser tenebrosa.

TALLERES, CANTAJUEGOS Y PASAJE DEL TERROR EN SAN PEDRO DEL PINATAR

San Pedro del Pinatar ha preparado actividades para toda la tarde del 31 de octubre en el Museo Barón de Benifayó. La programación comenzará a las 17.00 horas con talleres de manualidades y maquillaje, seguido a las 18.00 horas de 'Mingoween', una visita teatralizada en el interior del museo con uno de los sirvientes del barón que enseñará a los participantes escalofriantes coreografías.

A las 19.00 horas se ofrecerá algodón dulce y palomitas y habrán unos cantajuegos terroríficos. Más tarde, de 20.30 a 23.30 horas comenzará el pasaje del terror 'El susurro de la dama blanca'. Mientras, a partir de las 21.00 horas Víctor Morata, Gema Bocardo, Raúl Martínez y Javier Marín contarán relatos de terror.