La Filmoteca programa en Cartagena 18 películas de realizadores murcianos, nuevos cineastas y un ciclo sobre ingeniería

MURCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Regional Francisco Rabal, adscrita al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), estrenará la programación de su sección en Cartagena el próximo jueves con la proyección del documental 'El Cabo Azul' (Emilio Gil, 2022) dentro del ciclo dedicado a los realizadores murcianos. En esta edición también se programa filmes de nuevos realizadores y un ciclo monográfico sobre ingeniería.

La cineteca ha programado hasta el próximo mes de abril 18 títulos y duplicará el número de proyecciones con respecto a ediciones anteriores, con una nueva película los martes y jueves, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En la propuesta para la temporada destaca el nuevo monográfico 'Cine e Ingeniería', en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, que engloba ocho películas que abordarán las relaciones entre estas dos disciplinas, que tienen en común muchos aspectos detrás de la pantalla.

Así, la ingeniería informática y animación digital en películas ha sido esencial en los estudios cinematográficos; la ingeniería de sonido es fundamental en la narrativa de un filme, serie de televisión o videojuego. También la ingeniería civil ha sido un elemento imprescindible de las producciones cinematográficas, y se ocupa de la elaboración de grandes sets de filmación; así como la ingeniería eléctrica, por su relación con la industria automotriz, aeronáutica y robótica.

De la ingeniería mecánica, con procesos automatizados y mecanismos robóticos, trata el primero de los títulos del ciclo 'Metrópolis' (Fritz Lang, 1927), previsto para el 7 de febrero. El 14 de febrero se ha programado la oscarizada 'Una mente maravillosa' (A beautiful mind; Ron Howard, 2001). El 21 de febrero, 'Her' (Spike Jonze, 2013) EEUU. Y el martes 28 'El vuelo de Fénix' (The flight of the Phoenix; Robert Aldrich, 1965).

El monográfico continuará en el mes de marzo con el filme de Steven Spielberg 'Inteligencia artificial' (2001) y otros títulos, como 'El manantial' (The fountainhead; King Vidor, 1949); 'Gattaca' (Andrew Niccol, 1997) y 'Tierra de faraones' (Land of the Pharaohs; Howard Hawks, 1955).

El resto de la programación en Cartagena serán las películas nominadas a los Goya, 'Mantícora' (Carlos Vermut, 2022), nominada a mejor dirección, guion, actor y actriz revelación; 'Un año, una noche' e (Isaki Lacuesta, 2022) y 'En los márgenes' (Juan Diego Botto, 2022).

Además, en el aparatado 'La sala de los cineastas', los espectadores de Cartagena podrán disfrutar el jueves 16 de marzo de una de las películas revelación de la pasada temporada, 'Tenéis que venir a verla', de Jonás Trueba.

Todas las películas se proyectarán en la sala de la Fundación Mediterráneo (Calle Mayor, 11), con entrada gratuita hasta completar aforo.