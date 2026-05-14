Los finalistas del concurso de química de la UMU, MasterChem, se enfrentan este viernes en la gala final

Imagen de la final de la edición pasada de MasterChem
Imagen de la final de la edición pasada de MasterChem - UMU
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 10:45
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MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del concurso de química de la Universidad de Murcia (UMU), MasterChem, llegará este viernes a su fin, cuando los nueve equipos aspirantes a alzarse con la victoria demostrarán sus dotes químicas y todo lo aprendido durante el curso, según ha informado la institución docente.

En esta edición, competirán en la Facultad de Química los centros educativos Cierva Peñafiel, de Murcia; Vicente Ros y Cruz de Piedra, de Jumilla; IES José Martínez Ruiz 'Azorín', de Yecla; IES Santiago Grisolía, de Callosa de Segura; Maristas Sagrado Corazón, de Alicante; e IES Federico Balart, de Pliego.

Todos deberán superar un 'escape room' que comenzará a las 10.00 horas por las instalaciones de la Facultad de Química, organizado por Mystery Motel y la compañía teatral Zoo Cabaret.

Después llegará la esperada experiencia final, cuando cada equipo tendrá que realizar con éxito un experimento químico adaptado a su categoría, aunque desconocerá tanto los materiales como el procedimiento hasta que el tiempo empiece a contar.

Además de distintos premios materiales, los centros participantes optan a varios reconocimientos y clasificaciones especiales: el pase directo al certamen internacional de divulgación Ciencia en Acción; la participación en las experiencias de Física y Química para Bachillerato organizadas por la Facultad de Química de la UMU; el acceso a la feria divulgativa Madrid es Ciencia; y la posibilidad de formar parte del equipo español que acudirá el próximo año a las Olimpiadas Europeas de Ciencias Experimentales, que se celebrarán en Sofía (Bulgaria) del 4 al 11 de mayo de 2027.

MasterChem, que cuenta ya con más de 3.500 participantes directos desde su creación, tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y químicas entre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El concurso está organizado desde 2017 por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, junto con docentes de la Facultad de Química, y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de la Academia de Ciencias de la Región; la Facultad de Química de la UMU; la Real Sociedad Española de Química-Sección Territorial; el Ilustre Colegio Oficial de Químicos; la Asociación Española de la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales; la Escuela Internacional de Doctorado y el Centro Nacional de Referencia de la Familia Profesional Química, entre otros.

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