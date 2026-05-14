Los finalistas del concurso de química de la UMU, MasterChem, se enfrentan este viernes en la gala final

Imagen de la final de la edición pasada de MasterChem - UMU

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del concurso de química de la Universidad de Murcia (UMU), MasterChem, llegará este viernes a su fin, cuando los nueve equipos aspirantes a alzarse con la victoria demostrarán sus dotes químicas y todo lo aprendido durante el curso, según ha informado la institución docente.

En esta edición, competirán en la Facultad de Química los centros educativos Cierva Peñafiel, de Murcia; Vicente Ros y Cruz de Piedra, de Jumilla; IES José Martínez Ruiz 'Azorín', de Yecla; IES Santiago Grisolía, de Callosa de Segura; Maristas Sagrado Corazón, de Alicante; e IES Federico Balart, de Pliego.

Todos deberán superar un 'escape room' que comenzará a las 10.00 horas por las instalaciones de la Facultad de Química, organizado por Mystery Motel y la compañía teatral Zoo Cabaret.

Después llegará la esperada experiencia final, cuando cada equipo tendrá que realizar con éxito un experimento químico adaptado a su categoría, aunque desconocerá tanto los materiales como el procedimiento hasta que el tiempo empiece a contar.

Además de distintos premios materiales, los centros participantes optan a varios reconocimientos y clasificaciones especiales: el pase directo al certamen internacional de divulgación Ciencia en Acción; la participación en las experiencias de Física y Química para Bachillerato organizadas por la Facultad de Química de la UMU; el acceso a la feria divulgativa Madrid es Ciencia; y la posibilidad de formar parte del equipo español que acudirá el próximo año a las Olimpiadas Europeas de Ciencias Experimentales, que se celebrarán en Sofía (Bulgaria) del 4 al 11 de mayo de 2027.

MasterChem, que cuenta ya con más de 3.500 participantes directos desde su creación, tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y químicas entre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El concurso está organizado desde 2017 por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, junto con docentes de la Facultad de Química, y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de la Academia de Ciencias de la Región; la Facultad de Química de la UMU; la Real Sociedad Española de Química-Sección Territorial; el Ilustre Colegio Oficial de Químicos; la Asociación Española de la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales; la Escuela Internacional de Doctorado y el Centro Nacional de Referencia de la Familia Profesional Química, entre otros.