Finalizan las obras de mejora de la carretera que une Aledo con Totana con una inversión de 625.000 euros

Imagen de la finalización de las obras de la carretera de Aledo a Totana. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha finalizado las obras de mejora de la carretera que une Aledo con Totana, la RM-503, con una inversión de 625.000 euros que ha permitido renovar el firme en aproximadamente 13 kilómetros, hasta alcanzar el límite con el término municipal de Lorca.

Los trabajos han consistido en el refuerzo del pavimento en los sectores que presentaban mayores necesidades de intervención. La actuación se ha ejecutado en dos fases para organizar los trabajos y las afecciones al tráfico durante su desarrollo.

La intervención ha mejorado el estado de conservación de esta vía, que constituye uno de los principales accesos al municipio de Aledo y registra una intensidad media superior a 129.000 vehículos al año.

Además de conectar Aledo y Totana, la RM-503 facilita las comunicaciones con otros núcleos de población de su entorno, como las pedanías lorquinas de Zarzadilla de Totana y La Paca, la pedanía muleña de Casas Nuevas y los municipios de Mula y Bullas.

Esta función de conexión territorial hace de la RM-503 una vía importante para los desplazamientos entre distintas localidades y pedanías del interior de la Región, tanto para la movilidad cotidiana de sus habitantes como para los trayectos entre municipios.

Las obras se han enmarcado en el contrato de conservación de carreteras del sector Noroeste-Río Mula, a través del cual el Gobierno regional desarrolla actuaciones de mantenimiento y mejora de la red autonómica para garantizar su adecuado estado y las condiciones de seguridad vial.