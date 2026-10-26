La firma de hipotecas en la Región continúa aumentando en agosto, un 5%, y suma tres meses de ascensos interanuales

Infografía con cifras de hipotecas sobre viviendas en agosto de 2026 en la Región de Murcia y a nivel de regiones, según la Estadística de Hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia ha aumentado un 5% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,35% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.118 operaciones y encadena tres meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, .

En la Región de Murcia se prestaron 131,15 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 7,39% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 28,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.456 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 197,72 millones de euros. De ellas, 73 fueron sobre fincas rústicas y 1.383 sobre urbanas.

De las 1.383 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en la Región de Murcia, 1.118 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 255 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 16 y en 158 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 322 hipotecas con cambios en sus condiciones, 148 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.313 préstamos sobre fincas en la Región de Murcia. De ellas 956 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 296 a urbanas y 11 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y Comunitat Valenciana (+11,83%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7%, 21,85% y 5,85%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76%), Comunitat Valenciana (+28,98%) y Navarra (+27,11%). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73%, y Cantabria, con un 2,89% menos.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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