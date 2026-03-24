La firma de hipotecas en la Región de Murcia baja un 11,7% tras empeorar su evolución interanual en enero

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en la Región de Murcia descendió un 11,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 6,3% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.124 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad autónoma ha sido del 2,8%.

En concreto, en la Región de Murcia se prestaron 118,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 13,97% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.441 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 163,1 millones de euros. De ellas, 39 fueron sobre fincas rústicas y 1.402 sobre urbanas.

De las 1.402 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en la comunidad autónoma, 1.124 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 268 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en 68 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 221 hipotecas con cambios en sus condiciones, 142 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.466 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.086 correspondieron a viviendas, 85 a fincas rústicas, 283 a urbanas y 12 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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