La firma de hipotecas en la Región de Murcia vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 6,8% en febrero

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia en febrero ha crecido un 6,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.439 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 28%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 161,43 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 16,42% más que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 36,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.852 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 220,89 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 1.794 sobre urbanas.

De las 1.794 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Murcia, 1.439 fueron sobre viviendas; 19 en solares y 336 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 23 y en 296 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 518 hipotecas con cambios en sus condiciones, 199 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.843 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.383 correspondieron a viviendas, 96 a fincas rústicas, 351 a urbanas y 13 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla-La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que la comunidad que marcó un peor registro fue Extremadura, seguida de País Vasco y La Rioja, con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla-La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, donde se redujo un 1,24%.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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