Flores (PSOE): "El PP lleva 30 años haciendo populismo con el agua para sacar rédito electoral"

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE Mariló Flores ha afirmado este lunes que parte del agua desembalsada en Camarillas se deriva a los embalses del Cenajo y de La Pedrera, donde se almacena, a través de la conexión entre el Talave y el Cenajo y de los canales del postrasvase, respectivamente.

"El PP lleva 30 años haciendo populismo con el agua para sacar rédito electoral", ha contestado Flores a su homólogo del PP Antonio Luengo, después de que este haya demandado recrecer la presa de Camarillas para aumentar su capacidad hasta los 180 hectómetros cúbicos y ampliar la tubería que conecta el Talave con el Cenajo.

En un comunicado remitido por el PSOE, la parlamentaria socialista ha insistido en que "estamos ante una situación excepcional de lluvias" y que "la mayor parte del tiempo, los embalses de la cuenca del Segura se encuentran muy por debajo de su capacidad máxima".

En este sentido, ha explicado que la mayor parte de los recursos que caen en la cabecera de la cuenca del Segura se almacenan "porque es una de las más reguladas de Europa".

"Gracias a las últimas lluvias, la cuenca del Segura ha triplicado las reservas de agua. En estos momentos, se acercan a los 500 hectómetros cúbicos, la mayor cifra en cinco años", ha agregado.

Asimismo, Flores ha subrayado que el PP en Castilla-La Mancha "se opone al recrecimiento del embalse de Camarillas ya que conllevaría la desaparición de hasta 650 hectáreas de superficie cultivable en uso, lo que supondría la pérdida de la forma de vida de muchas familias de agricultores que viven de estos terrenos".

"Lo primero que tendría que hacer PP es convencer a sus compañeros del PP en el Ayuntamiento de Hellín para que cedan los terrenos necesarios para el recrecimiento de Camarillas", ha dicho la senadora del PSOE, que ha sostenido que "los cargos del Partido Popular no fueron a clase el día que explicaron el curso de los ríos".

"Este pequeño aumento del caudal del Segura es fundamental para mantener los ecosistemas del propio río y los de la costa. De hecho, si no fuera por los sedimentos que aporta el río Segura en su desembocadura, no existirían playas como La Manga del Mar Menor, por poner un ejemplo. Cualquier alumno o alumna de Primaria se lo podría explicar", ha concluido.