Floridablanca, en Murcia, se convierte en banco de pruebas para la gestión inteligente del arbolado - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha convertido el Jardín de Floridablanca en un laboratorio urbano para probar tecnologías destinadas a conocer mejor el comportamiento del arbolado, anticipar posibles riesgos y mejorar su mantenimiento.

La iniciativa, denominada 'Garden Living Lab', permitirá ensayar y validar soluciones en condiciones reales antes de extenderlas a otros parques y jardines del municipio, según han informado fuentes municipales.

El proyecto parte de la monitorización de los ficus centenarios del jardín mediante la instalación de dos dendrómetros, que registran las variaciones en el diámetro de las ramas, y tres clinómetros inalámbricos, encargados de controlar su inclinación y posición.

Asimismo, se han instalado sensores en el suelo para medir parámetros como el oxígeno, la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica, con el objetivo de conocer las condiciones en las que se desarrolla el sistema radicular y optimizar la gestión del riego y del agua.

Los datos recogidos se integrarán en la plataforma municipal 'MiMurcia' y permitirán generar un histórico sobre la respuesta de los árboles a diferentes condiciones ambientales, episodios de calor o sequía, el riego y otros factores.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que el objetivo es que los árboles dispongan de una especie de "historia clínica" que permita conocer su evolución y tomar decisiones basadas en datos.

"Queremos que nuestros árboles tengan una historia clínica, que podamos conocer cómo han respondido al calor, a una sequía, al riego o a un episodio extremo y que esos datos nos ayuden a tomar mejores decisiones", ha declarado Guillén.

A partir de la información recopilada, el Ayuntamiento prevé avanzar hacia el desarrollo de modelos predictivos mediante inteligencia artificial que ayuden a detectar patrones y anticipar posibles situaciones de riesgo.

El proyecto contempla también, a futuro, la creación de un gemelo digital del espacio. Según el edil, Floridablanca funcionará como un "banco de pruebas" tecnológico y las soluciones que demuestren su eficacia podrán trasladarse progresivamente a otros parques y jardines de Murcia.

Los dispositivos transmiten la información mediante tecnología LoRaWAN, de bajo consumo, y funcionan de forma autónoma gracias a baterías y paneles solares.

El laboratorio estará además abierto a la colaboración de empresas, universidades y centros de investigación para probar nuevas soluciones tecnológicas en un entorno urbano real.

La iniciativa da continuidad a experiencias previas de sensorización del arbolado desarrolladas en Floridablanca en 2017 y 2018 y se integra en la estrategia Murcia Smart City, con el objetivo de avanzar hacia una gestión del arbolado basada en datos, conocimiento y prevención.