Fomento realiza obras de mejora en los puertos de Cabo de Palos, Mazarrón, Águilas y San Pedro del Pinatar

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visita el puerto pesquero-deportivo de Cabo de Palos - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento en Infraestructuras realiza obras de mejora en los puertos de Cabo de Palos (Cartagena), Mazarrón, Águilas y San Pedro del Pinatar con una inversión superior a los 200.000 euros, en el marco de un programa impulsado por la Comunidad, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este viernes el puerto pesquero-deportivo de Cabo de Palos para supervisar los trabajos que se desarrollan dentro de este programa y ha destacado que "la prioridad del Gobierno regional es mantener unas instalaciones seguras y modernas que impulsen la actividad económica ligada al mar".

García Montoro ha subrayado que "estamos actuando de manera simultánea en todos los puertos de titularidad regional para reforzar su seguridad, funcionalidad y eficiencia, respondiendo a las necesidades detectadas y garantizando un servicio de calidad para pescadores, usuarios y visitantes".

En Cabo de Palos se desarrollan trabajos de reparación de edificaciones, zonas de aparcamiento y dársenas, con un presupuesto superior a los 48.000 euros. También está en marcha la sustitución de luminarias por tecnología LED para reducir consumo y mejorar la eficiencia energética, con una inversión de 10.115 euros.

En Mazarrón, se están realizando trabajos de reparación en casetas, muelles, aceras, sistemas de saneamiento y elementos estructurales, con una inversión superior a los 44.300 euros.

En San Pedro del Pinatar, los trabajos incluyen reparaciones en fachadas, vallas, bancos, pavimentos y muros, con un presupuesto cercano a los 47.000 euros; y en Águilas, las actuaciones en marcha contemplan mejoras en alumbrado, pantalanes, muelles, explanadas y elementos de fachada, por un importe de más de 46.700 euros.

Asimismo, García Montoro también ha puesto en valor la intervención ya ejecutada para subsanar deficiencias subacuáticas en los pantalanes de Águilas y Cabo de Palos. Los trabajos han incluido la retirada de residuos sumergidos, reposición de fondeos, reparación de cadenas madre, reordenación de amarras y recolocación de pantalanes.

El consejero ha señalado que "estas actuaciones subacuáticas son esenciales para garantizar la seguridad de las embarcaciones y la estabilidad de los pantalanes" y ha destacado que la intervención permitió resolver problemas detectados durante las inspecciones de principios de año.

Además, la Consejería también tiene en marcha la redacción de los planes de contingencia por contaminación marina accidental de los cuatro puertos autonómicos, un elemento clave para responder con eficacia y rapidez ante cualquier episodio ambiental.

Por otro lado, al margen de este programa se están realizando otras actuaciones complementarias, como la reparación y reposición del sistema de balizamiento y señalización marítima en los puertos pesquero-deportivos de Águilas y Cabo de Palos, así como en el puerto pesquero de San Pedro del Pinatar.

Con estos trabajos se subsanan pequeñas deficiencias y se garantiza la seguridad marítima mediante la correcta señalización de sus accesos y zonas de abrigo. Las actuaciones incluyen labores de reparación, pintura, reposición de marcas cardinales y mejora de boyas y trenes de fondeo, por un importe de 25.500 euros.

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA ÚNICA

El Gobierno regional ha presentado la nueva marca que unificará la identidad de todos los puertos autonómicos. La imagen corporativa, que tiene una inversión superior a los 4.600 euros, busca reforzar la vinculación entre los distintos recintos y mejorar la percepción conjunta de los servicios que ofrece la Comunidad en materia portuaria.

El consejero ha señalado que "la identidad corporativa es un elemento esencial para reforzar la visibilidad, la coherencia y el posicionamiento institucional de los puertos regionales".

Asimismo, ha añadido que esta nueva marca "permitirá que todas las infraestructuras portuarias compartan una imagen homogénea, moderna y reconocible, alineada con los valores de servicio público, seguridad y sostenibilidad".