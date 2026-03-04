Forbes House acoge la presentación del nuevo proyecto artístico de la Cárcel Vieja de Murcia

Presentación del nuevo proyecto artístico de la Cárcel Vieja, que abrirá su módulo II el próximo 26 de marzo con la exposición 'Jaume Plensa. Materia Interior', de Fundación Telefónica - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha dado un paso en su posicionamiento cultural con la presentación, en Forbes House, del nuevo proyecto artístico de la Cárcel Vieja, que abrirá su módulo II el próximo 26 de marzo con la exposición 'Jaume Plensa. Materia Interior', de Fundación Telefónica.

El acto se ha enmarcado en la 45 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCOmadrid, uno de los principales encuentros del sector a nivel internacional, según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde, José Ballesta, ha encabezado el acto junto a personalidades del mundo de la cultura como los artistas internacionales Jaume Plensa y Sonia Navarro, quienes han protagonizado uno de los momentos centrales de la presentación al abordar el papel del arte contemporáneo en el nuevo modelo cultural de la Cárcel Vieja, la construcción de relatos colectivos, la responsabilidad de las instituciones y la importancia de generar contextos estables que permitan desarrollar proyectos artísticos exigentes y de largo alcance.

A esta presentación también han asistido el comisario de Arte Contemporáneo de Arco, Rodrigo Carreño; el artista Gonzalo Sánchez de Ocaña; Belén Herrera, Gilles Dyan y Florence Dyan, de Opera Gallery, y la directora de Atención al Visitante del Museo del Prado, Noelia Ibáñez, entre otros.

Durante la presentación, el regidor murciano ha presentado el proyecto cultural y artístico que se llevará a cabo en el módulo II del espacio histórico, que tiene por objetivo posicionar la ciudad de Murcia en el panorama nacional cultural y visibilizar la ambición de un modelo cultural que sitúa a Murcia en el circuito de las grandes capitales culturales.

"La Cárcel Vieja no es la apertura de una sala ni la ampliación de una agenda cultural. Es la fundación de un lugar. Fundar implica asumir una posición, establecer una línea y sostenerla en el tiempo", ha explicado Ballesta.

Durante la presentación, el regidor ha subrayado que "el proyecto cultural y artístico que se llevará a cabo en el módulo II de este espacio histórico rehabilitado supone el comienzo de una institución cultural con identidad propia, rigor y capacidad de dialogar con las grandes referencias del arte contemporáneo del país".

Así, la elección de Jaume Plensa para inaugurar esta nueva etapa "no es casual, sino una declaración de principios".

Reconocido como una de las voces más influyentes del arte contemporáneo internacional, Plensa encarna, según ha subrayado Ballesta, los valores que definen el proyecto cultural de la Cárcel Vieja, ya que "su obra no ocupa el espaciom lo redefine; no habla de poder, sino de dignidad; no utiliza el silencio como ausencia, sino como lenguaje".

La exposición 'Materia Interior' de Fundación Telefónica recorrerá más de 30 años de trayectoria del artista catalán, desde los años 90 hasta la actualidad, a través de 15 piezas que abordan cuestiones centrales en su obra: la condición humana, la identidad, la fragilidad, lo efímero, la espiritualidad, el silencio, la comunicación y el lenguaje.

INSTITUCIÓN CULTURAL

La apertura del módulo II contribuirá a consolidar a la Cárcel Vieja como una institución cultural con vocación de referencia en el sureste español. Un proyecto que nace con un modelo programático claro: dos artistas al año, dos exposiciones de larga duración, sin solapamientos, concebidas con tiempo para la producción, la reflexión y la construcción de memoria cultural.

En este sentido, el primer edil ha destacado que "la cultura no se construye por cantidad, sino por densidad. Apostamos por proyectos que dejen huella y construyan identidad".

La programación estará dedicada exclusivamente a artistas españoles con reconocimiento institucional acreditado, trayectorias avaladas por los principales premios nacionales y presencia consolidada en museos de referencia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Más allá de las exposiciones, la nueva etapa de la Cárcel Vieja se articula como un ecosistema cultural integral que incluirá encuentros especializados, publicaciones, programas educativos, contenidos sonoros y alianzas estratégicas con universidades e instituciones turísticas.

Forbes es una de las marcas editoriales más influyentes en el ámbito económico, empresarial y cultural, con presencia en más de 40 ediciones en todo el mundo. Es reconocida por sus rankings globales y por su cobertura sobre innovación, empresas y figuras relevantes.

La presentación del nuevo modelo cultural de la Cárcel Vieja en Forbes House, su primer club exclusivo en el mundo, sitúa el proyecto en un entorno de alta visibilidad y proyección, vinculado a la excelencia y al liderazgo.