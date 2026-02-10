Los forenses consideran imputable al acusado por el 'crimen de Halloween': "Era consciente de lo que hacía"

Juicio del 'crimen de Halloween' (Archivo) - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los médicos forenses que han declarado este martes en la sexta sesión del juicio del conocido como 'crimen de Halloween' que se celebra en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia han afirmado que el acusado es "imputable" y que "sabía lo que estaba haciendo" esa noche.

Asimismo, han asegurado que no encuentran justificación al 'blackout' que el acusado afirma que tuvo durante el enfrentamiento del que dice tener 'flashes'. "Fue un minuto en el que perdió los papeles", ha señalado la psiquiatra que ha declarado junto a ellos, y que ha valorado esto que el acusado le contó con el contexto de su psicopatología lo que la lleva a no descartar que estos 'flashes' sean posibles.

Tanto los forenses como la psiquiatra han señalado que todo esto no es incompatible con el comportamiento posterior del procesado que abandonó el bar en furgoneta, recogió su coche y se marchó a su casa.

Por su parte, la psiquiatra ha señalado que la suma de sus trastornos, el consumo de alcohol y la medicación provocó que actuara sin planificar, sin darse cuenta ni prever las consecuencias de lo que hizo. En su informe apunta a una eximente incompleta por semiimputabilidad.

En el momento de sacar la navaja "no era capaz de controlar sus impulsos", ha dicho, "estaba enajenado, fuera de sí", ha señalado la psiquiatra que también ha señalado que el acusado "estaba descolocado" cuando deambuló junto al cuerpo de la víctima tras agredirle.

Además, a preguntas del jurado, uno de los forenses ha apuntado que la falta de colaboración del acusado durante su detención no tiene porqué tener relación con su trastorno, sino que es algo normal en una situación así.

"ENSEGUIDA SE ENVALENTONABA"

También ha prestado declaración como testigo el que fuera médico de familia del acusado durante 11 años, que lo ha definido como "un tío raro" que "enseguida se envalentonaba".

El testigo ha explicado que "cuando lo provocaban tenía respuestas exageradas a estímulos insignificantes" puesto que tenía "intolerancia a la frustración". "Si no lo conoces puede ser una bomba de relojería en un momento determinado", ha añadido, "si lo provocabas tenía el 'gatillo' fácil".

Por su parte, el psiquiatra que atendía al acusado desde 2021 a 2023 ha confirmado los diagnósticos de trastorno persistente del humor-- un cuadro de bajo estado de ánimo que se extiende en el tiempo--, y de personalidad. Asimismo, ha explicado que la medicación que le había sido recetada era ansiolítica, y que la intención era que poco a poco se fuera reduciendo.

Además, ha explicado que el acusado no tenía alucinaciones, delirios ni ideas psicóticas.