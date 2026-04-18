La Formación Mirlo surca cielo cartagenero para dar la salida a la XV Ruta de las Fortalezas

Salida de la XV Ruta de las Fortalezas 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La XV edición de la Ruta de las Fortalezas ya está en marcha, desde que las aeronaves Pilatus PC-21 que componen la Formación Mirlo, sustituta de la Patrulla Águila, surcaban el cielo a primera hora de este sábado 18 de abril para dar el pistoletazo de salida de la carrera desde el Puerto de Cartagena.

Primero, el tradicional acto de izado de la bandera nacional en la Explanada del Puerto, donde el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, que participaba en la prueba Promo, de 17 kilómetros, mostraban su satisfacción por el trabajo conjunto bien hecho.

Arroyo ha destacado la implicación del Ayuntamiento junto con la Armada para sacar adelante "una prueba que reúne los valores y principios que se transmiten en las Fuerzas Armada, pero también lo mejor de Cartagena, que es el patrimonio, es el deporte y es la solidaridad, tanto por la gran cantidad de voluntarios que se implican como por su fin, que es solidario".

Por su parte, Alejandro Cuerda hacía hincapié en todo lo que hay detrás de un evento como este, "muchos meses de trabajo, más de 1.300 personas colaborando para que los 6.000 corredores que hoy se dan cita en la Ruta disfruten de Cartagena y del deporte".

"Para nosotros esta prueba es 'marca Cartagena', ha dicho la alcaldesa, "una experiencia inolvidable que sólo se puede vivir aquí".

Ahora el esfuerzo es para los corredores y marchadores, que han de completar los 53 kilómetros de la prueba general en un máximo de 12 horas y conseguir cruzar el arco de meta en la explanada Santiago Apóstol de la Escuela de Infantería de Marina Albacete y Fuster en la Carretera de Tentegorra. La prueba se puede seguir en streaming a través del canal de youtube del Ayuntamiento.