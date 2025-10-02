El Foro Datagri de innovación agroalimentaria que se celebra en la Región en noviembre abre su periodo de inscripción

Imagen De La Consejera De Agua, Agricultura, Ganadería Y Pesca, Sara Rubira, Con Los Organizadores Del Foro Datagri 2025. - CARM

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá los días 12 y 13 de noviembre el Foro Datagri, un cita sobre innovación agroalimentaria para la que ya se ha abierto el periodo de inscripción en la página web 'https://www.datagri.org/#', según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El evento ha sido presentado este jueves por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, dentro de las actividades que se desarrollan en el estand institucional de la Región de Murcia en Fruit Attraction.

Rubira ha asegurado que el foro será una oportunidad para mostrar los trabajos que se realizan en centros de investigación como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), donde se desarrollará la jornada del 13 de noviembre.

Así, durante dos días más de 1.500 profesionales y ponentes expondrán los avances del sector y debatirán sobre los retos a los que se enfrenta, así como las oportunidades.

La titular de Agricultura ha destacado que "la transformación del sistema agroalimentario en la que estamos inmersos es posible gracias a la investigación y la innovación, así como por la digitalización y la implementación de la Inteligencia Artificial, claves para impulsar el rendimiento, rentabilidad y el cuidado del medio ambiente".

Asimismo, la consejera ha señalado que "la Región de Murcia es un referente en digitalización, optimización en la gestión de los recursos, sostenibilidad y adaptación del cambio climático del sector agroalimentario, pero debemos seguir trabajando para potenciar la eficiencia del sector agroalimentario y hacerlo más sostenible y competitivo".

"En este sentido, también impulsamos el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para incrementar el valor económico de la actividad, fomentando la economía circular, a través de la regeneración como de la utilización de los subproductos de la agricultura y la industria alimentaria para transformarlos en productos de alto valor añadido", ha apostillado

Rubira también ha destacado el trabajo de los centros de investigación en materia de investigación y desarrollo. Como ejemplo, ha citado la tecnología que pone a disposición del sector el IMIDA, como las estaciones agrometereológicas, la teledetección vía satélite, los sensores de humedad o los de potencial hídrico en el tronco de árboles frutales.

Del mismo modo, ha hecho referencia a los proyectos de investigación que el IMIDA presentó estos días en la feria, entre los que destacan los programas de mejora genética y vegetal, la adaptación y mitigación del cambio climático en los sectores productivos agrícolas y el desarrollo de modelos sostenibles de producción.