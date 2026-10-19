Francia se mantiene como principal destino de los productos de la industria alimentaria regional

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante el acto promocional organizado por Agrupal en el estand de la Región de Murcia en la feria SIAL París - CARM

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado francés se mantiene como el principal destino de los productos de la industria alimentaria de la Región de Murcia, según ha informado este lunes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la celebración de un acto promocional organizado por Agrupal en el estand de la Comunidad en la feria internacional SIAL, que se celebra hasta el próximo jueves en París.

"Francia continúa siendo un socio estratégico de primer orden y una puerta de entrada fundamental para los productos de la industria alimentaria de la Región en los mercados europeos", ha señalado el consejero, quien ha recordado que representa el 13,5% de las ventas en el exterior de la industria alimentaria regional.

La Unión Europea sigue siendo el principal destino, con el 49,1% de las exportaciones del sector y Francia a la cabeza. El siguiente país en importancia es Estados Unidos (10,1%), seguido del Reino Unido (7,7%), Italia (6,8%), Alemania (6,5%) y Portugal (6%).

Además, destaca la expansión en nuevos destinos y áreas emergentes, como el Norte de África, que creció un 63,3% (hasta los 145,9 millones), y destaca el avance de Marruecos, con un incremento del 78% que le aúpa hasta el séptimo puesto del ranking comercial.

El consejero ha puesto en valor la "excelencia" del sector al afirmar que "la industria alimentaria de la Región de Murcia se ha consolidado por mérito propio como un referente internacional de calidad, seguridad alimentaria y confianza".

Buendía también ha indicado que "detrás de estas cifras hay un sector puntero que compite al más alto nivel gracias a una constante apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la modernización de sus procesos productivos, adaptándose con éxito a las demandas de los consumidores más exigentes de todo el mundo".

Entre enero y julio de 2026, la industria alimentaria de la Región exportó por valor de 2.032,9 millones de euros. A pesar de la contención general del mercado nacional, el tejido productivo regional logró ampliar su cuota hasta alcanzar el 6,78% del total exportado por España.

Buendía ha señalado que "la presencia de las empresas regionales en citas de relevancia internacional como SIAL París responde al compromiso de apoyar al sector en su despliegue comercial y en la consolidación de sus canales de distribución en el exterior".

SIAL París 2026 es un escaparate global que en esta ocasión reúne hasta 8.000 expositores y cerca de 295.000 profesionales del sector de más de 130 países. El perfil exportador regional destaca por su diversificación: el 88,7% corresponde a productos alimenticios y el 11,3% a bebidas.

Tres grandes bloques concentran el 72% de las ventas al exterior: Frutas y hortalizas transformadas (conservas, zumos y congelados), que suman 598,7 millones de euros (29,4% del total); otros productos alimenticios (condimentos, especias, platos preparados y confitería), con 590,2 millones (29%); carne y productos cárnicos, que alcanzan los 282,4 millones (13,9%).

En el apartado de crecimientos sectoriales sobresalen de los aceites y grasas vegetales y animales, que se dispararon un 166,8%, hasta los 111,8 millones de euros; la alimentación animal (18,2% y 86 millones); las bebidas no alcohólicas y aguas (16,7%) y la panadería y pastas alimenticias (44,7%).