Archivo - Francisco Lucas acusa al PP de "indecencia e irresponsabilidad" por poner en duda el voto por correo del 29N - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha acusado al Partido Popular de actuar con "indecencia" e "irresponsabilidad" por poner en duda el sistema de votación ante las próximas elecciones del 29 de noviembre, durante su asistencia este miércoles a la inauguración de la exposición fotográfica 'La Guardia Civil en el siglo XIX, de su fundación al desastre del 98', en Murcia.

Preguntado por las dudas planteadas por el PP sobre el voto por correo, Lucas ha hecho un llamamiento a la "participación masiva" de la ciudadanía y ha defendido la necesidad de "respetar el proceso" y "no poner en duda el sistema de votación".

A su juicio, cuestionar el sistema de votación supone "poner en duda el Estado de Derecho y poner en duda la democracia en sí misma", al tiempo que ha considerado que las declaraciones del PP ponen de manifiesto "el nerviosismo dentro de la fila del Partido Popular. El PP ya se está poniendo la venda antes de la herida".

Lucas ha apelado a los ciudadanos a participar en las elecciones del 29 de noviembre "a través del sistema de voto por correo o presencialmente, como así establece nuestra Constitución".

Sobre la posibilidad de que la secretaria de Estado María González Veracruz encabece las listas del PSOE en la Región de Murcia, ha señalado que "es una posibilidad", aunque ha indicado que será el propio partido el que tome la decisión.

El delegado ha explicado que la Ejecutiva Regional del PSOE ha puesto en marcha el procedimiento y los plazos para la elaboración de las candidaturas y que las distintas agrupaciones socialistas celebrarán asambleas para proponer candidatos.

"En los próximos días sabremos quién es esa persona que lidera las listas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado", ha señalado.

Preguntado por si las candidaturas supondrán una renovación o darán continuidad a los actuales representantes, Lucas ha asegurado que estarán "encabezadas y formadas por personas formadas y comprometidas con los intereses de la Región de Murcia".

Asimismo, ha defendido que el PSOE necesita "renovar la confianza de la ciudadanía" porque, a su juicio, en las elecciones del 29 de noviembre "nos jugamos mucho". "No solo se elige un gobierno, se decide qué modelo de sociedad queremos", ha afirmado, contraponiendo un Ejecutivo que "siga avanzando y consolidando derechos" a uno formado por PP y Vox que, según ha señalado, "va a recortar derechos".