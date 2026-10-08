Archivo - Francisco Lucas defiende que la huelga general es "un grito de auxilio de miles de personas" - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha defendido la convocatoria de la huelga general el próximo 11 de noviembre. Lucas ha considerado que es "un grito de auxilio de miles de jóvenes, de personas, de familias de toda España" y ha apelado a que es "responsabilidad de todos los cargos públicos y del presidente López Miras, parar la confrontación y atender a la sociedad".

Lucas, en declaraciones a medios de comunicación este jueves en la Plaza del Cardenal Belluga, ha sostenido que "necesitamos hacer algo" y ha hecho alusiones directas al presidente del Gobierno regional puesto que "tiene las competencias para hacerlo".

En este sentido, ha afirmado que "debería delimitar de forma urgente los precios de los alquileres en esta Región" y "no buscar resopnsables a su alrededor" haciendo referencia a los sindicatos y al propio partido socialista. "Él tiene competencias, puede gestionar y puede hacer mucho por los jóvenes y familias de esta Región" ha dicho.

Los medios de comunicación presentes también han pedido una valoración al delegado sobre las declaraciones que ha hecho este jueves la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia Nacional.

Francisco Lucas ha respondido que "la investigación está en curso" y ha sostenido su "máximo respeto a la justicia".