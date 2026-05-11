Francisco Lucas destaca la vocación de servicio público y el "compromiso" de Ballesta con Murcia

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, acompañado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y concejales del Grupo Municipal Socialista - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha calificado este lunes como "un día duro y triste" para toda la comunidad autónoma tras el fallecimiento del alcalde de la capital, José Ballesta, este domingo a los 67 años.

"Hoy despedimos a una buena persona, a una persona que demostró hasta el último momento su vocación de servicio público, su compromiso con Murcia", ha dicho Lucas, que ha asistido a la capilla ardiente instalada en el Consistorio para trasladar sus condolencias.

Acompañado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y concejales del Grupo Municipal Socialista, Lucas ha recordado con especial afecto la etapa en la que ambos coincidieron en la legislatura 2015-2019, cuando él era alcalde pedáneo y Ballesta primer edil.

"Me demostró la importancia de anteponer el interés general a cualquier interés partidista y la importancia de ser buena persona, ante todo", ha manifestado el delegado y líder de los socialistas murcianos, tras remarcar que, para él, "Pepe era, sencillamente, una buena persona".

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento capitalino, Francisco Lucas ha incidido en que Ballesta personificaba el significado de la "vocación de servicio público", un valor que, según ha afirmado, constituye su gran legado para la ciudad.

"Desde la unidad, la sociedad murciana llora la muerte de su alcalde", ha concluido el delegado del Gobierno, quien ha reiterado su pésame personal e institucional a la familia del fallecido, a sus amigos, a la Corporación municipal y al PP.