Francisco Lucas: "Necesitamos un gran Pacto por la Vivienda en la Región de Murcia"

El delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE Francisco Lucas, en la Asamblea de FRECOM - PSRM-PSOE

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE Francisco Lucas, ha asegurado que "necesitamos un gran Pacto por la Vivienda en la Región de Murcia".

Lucas ha indicado en la Asamblea de FRECOM que la vivienda tiene que ser también un asunto de Región, "un objetivo compartido que esté por encima de cualquier interés partidista", según han informado desde el partido.

Al hilo, ha resaltado que el PSRM-PSOE "no se ha limitado a señalar los problemas" sino que ha presentado "un decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda consistente en diez propuestas para agilizar la tramitación administrativa, actualizar los planes generales, movilizar suelo, incentivar la compra de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes y familias".

En este sentido, ha apuntado algunas medidas, como la ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda.

"Diez medidas elaboradas desde la responsabilidad, la centralidad y el rigor. Diez propuestas que enviamos al Gobierno regional para trabajar en un gran acuerdo que beneficiaría a toda la Región. Pero, lamentablemente, no recibimos respuesta", ha aseverado.

Lucas se ha mostrado convencido de que ese acuerdo "sigue siendo posible, porque existen muchos puntos en los que todos coincidimos y porque el interés general debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración". Además, ha remarcado que seguirá defendiendo el acuerdo, el diálogo y la colaboración.

Por otro lado, ha puesto en valor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que "ha permitido alcanzar un importante acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y, además, va a movilizar el mayor volumen de inversión de los últimos años en políticas de vivienda. En concreto, en la Región de Murcia supondrá una inversión de 308 millones de euros. Sin duda, ese es el camino", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que la política de vivienda se juega, sobre todo, en el territorio. "Se juega en los planes generales, en la disponibilidad de suelo, en la concesión de licencias y en la capacidad de reducir una burocracia que, demasiadas veces, retrasa proyectos durante años. Por eso, la implicación del Gobierno regional resulta fundamental", ha afirmado.

Lucas ha subrayado la necesidad de que el Gobierno regional adopte medidas que, "de verdad", ayuden a resolver el problema de la vivienda porque "el sector no puede desarrollar todo su potencial cuando los expedientes tardan años en resolverse, cuando seguimos trabajando con planes urbanísticos pensados para una realidad de hace dos décadas, cuando hay miles de metros cuadrados de suelo retenidos o cuando muchas personas no pueden asumir la entrada necesaria para comprar una vivienda."

"Necesitamos un gobierno regional que gestione. No se puede pedir al Banco Europeo de Inversiones más flexibilidad cuando ni siquiera ha pedido financiación, como hizo López Miras la semana pasada", ha concluido.