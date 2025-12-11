Frecom advierte de que "la infrafinanciación autonómica está estrangulando la inversión en obra pública"

Archivo - Consejo de Gobierno Abierto de Navidad de Frecom - FRECOM - Archivo

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, ha afirmado este jueves que "uno de los principales obstáculos sigue siendo la infrafinanciación autonómica, que está estrangulando la obra pública y frenando infraestructuras críticas para la competitividad de la Región".

Hernández se ha pronunciado así en el Consejo de Gobierno Abierto de Navidad, donde la patronal de la construcción ha presentado su balance de 2025, que ha calificado como "el año de los contrastes", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Desde Frecom han apuntado que "el sector sigue demostrando su capacidad para generar empleo y dinamizar la economía, pero la inversión pública no acompaña y, por segundo año consecutivo, vuelve a caer".

Tras un descenso del 16% en 2024, los datos acumulados hasta octubre de este año registran una inversión de 522,5 millones de euros, un 13,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Frecom prevé cerrar 2025 con entre 630 y 650 millones de euros, frente a los 708,7 millones alcanzados en 2024. Del total licitado, la Administración central aporta el 46% (238,8 millones), seguida por la Administración local, con el 36% (190,5 millones), mientras que la Comunidad Autónoma representa el 18% (93,3 millones).

"2025 confirma el estancamiento en la inversión en infraestructuras. Ni siquiera los fondos europeos han logrado revertir la caída", ha dicho Hernández, quien ha alertado, sobre 2016, que "la previsión es una incógnita, como todos los años. Y con el final de los fondos Next Generation, no sería pesimista, sino realista, decir que la inversión podría frenarse en seco en 2026".

En relación a las infraestructuras estratégicas, Frecom ha considerado "inaplazable" ejecutar las obras de defensa contra inundaciones. "No hablamos solo de infraestructuras, hablamos de seguridad ciudadana y estabilidad económica", ha aseverado la patronal, para la que "cada dana vuelve a poner en riesgo a comarcas enteras como el Guadalentín o el Mar Menor, mientras siguen sin materializarse obras de laminación ya planificadas".

SE VENDEN CASI DIEZ CASAS POR CADA UNA QUE SE TERMINA

Según Frecom, los indicadores del mercado residencial alertan de "una tensión sin precedentes" entre la oferta y la demanda en la Región de Murcia.

Mientras la compraventa de viviendas alcanza su nivel más alto de los últimos 17 años --con más de 20.200 operaciones cerradas hasta septiembre--, la producción de vivienda terminada no logra seguir esa "velocidad de crucero".

Los datos del primer semestre revelan que se finalizaron 1.132 viviendas en la Región, una cifra que, aunque mejora los registros de 2024, "resulta insuficiente para absorber la necesidad del comprador".

"Esta brecha estructural, donde se venden casi diez casas por cada una que se termina, está provocando una presión alcista en los precios y confirma la urgencia de desbloquear administrativamente el suelo y agilizar las licencias para que los nuevos visados -que ya crecen al 30%- se transformen cuanto antes en llaves en mano para las familias murcianas", ha explicado Hernández.

PREMIOS AL TALENTO PARA RECONOCER A LOS MANDOS INTERMEDIOS

Frecom también ha entregado sus primeros Premios al Talento, una iniciativa pionera que reconoce el papel de los mandos intermedios en la transformación del sector.

Los galardonados han sido Lorena Melgarejo (Urdecon), Víctor Martínez (Cementos La Cruz), Silvia Esteban (Talasur), Chencho Mateos (Pavasal) y Teresa Sánchez (Hozono Global), que representan perfiles de éxito capaces de liderar el cambio desde dentro de las empresas y servir de referentes para atraer a los jóvenes a una construcción más moderna, tecnificada y con futuro.

Los ganadores han recibido un trofeo elaborado por JugueTEAmos, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la integración laboral de personas con TEA y un pack de vinos de la Asociación Talentismo Región de Murcia elaborados por jóvenes con autismo.

Asimismo, Frecom ha regalado a todos los asistentes una casa de madera solidaria de Jesús Abandonado, como apoyo a su campaña de Navidad bajo el lema 'Un corazón como una casa'. Esta iniciativa está destinada a sensibilizar y movilizar a la ciudadanía murciana en favor de las personas en situación de exclusión social.