La Fuensanta inicia este lunes una peregrinación por 56 pedanías con motivo del centenario de su coronación

La Virgen de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia inicia el próximo lunes, 20 de abril, la primera fase de la peregrinación extraordinaria de la Virgen de la Fuensanta, un acontecimiento que servirá de antesala a la conmemoración del centenario de su coronación canónica en 2027.

Esta etapa inicial se prolongará hasta el 14 de junio y recorrerá un total de 56 pedanías, comenzando en la pedanía de Los Dolores y finalizando en Algezares, e incluirá visitas a municipios vecinos como Santomera y Alcantarilla.

La imagen de la patrona de Murcia visitará ermitas tradicionales de la huerta como San Roque en El Esparragal, la Virgen de la Huerta en Los Ramos o San Juan en Guadalupe, además del Monasterio de Los Jerónimos, la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo, el Seminario Redemptoris Mater y la comunidad de las Hermanitas de los Pobres.

La programación se articula en tres grandes peregrinaciones diseñadas para acercar la imagen a diferentes realidades sociales.

La primera fase, que se desarrolla entre abril y junio de 2026, se centra en el recorrido por las pedanías del municipio. Le seguirá una segunda etapa en octubre de 2026 que incluirá hospitales, centros penitenciarios y diversos puntos de la Región.

Finalmente, una tercera fase entre febrero y marzo de 2027 se desarrollará en la ciudad de Murcia, visitando universidades, parroquias y servicios públicos como Policía Local y Bomberos.

Coincidiendo con esta efeméride, la Diócesis de Cartagena ha concedido un Año Jubilar bajo el lema 'Reina de nuestras almas', que se extiende desde el 19 de abril de 2026 hasta el 11 de abril de 2027.

El calendario litúrgico incluye hitos como la eucaristía de apertura en la Catedral, las novenas de septiembre de 2026 y abril de 2027, y la festividad de la Virgen el 13 de septiembre de 2026. El punto culminante tendrá lugar el 11 de abril de 2027, fecha exacta del centenario de la coronación.

La jornada contará con una Eucaristía jubilar en la Catedral, un acto institucional en la plaza Martínez Tornel y el Puente de los Peligros, y una solemne procesión por el centro histórico. Tras una semana de acción de gracias, la conmemoración finalizará el 18 de abril con la romería de regreso al santuario.