De la Fuente, En 'Mares de Papel': "Murcia es de primera división"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en un acto del programa cultural 'Mares de Papel', - 'MARES DE PAPEL'

MAZARRÓN (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, participó este jueves en el programa cultural 'Mares de Papel', desarrollado en Mazarrón, donde afirmó que "Murcia es de primera división" y señaló que se encuentra "feliz" y "con fuerzas" para encarar el Mundial de España en 2030, aunque eso, matizó, "no depende solo" de él.

Durante su intervención en el municipio costero, al que acudió acompañado por el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje, De la Fuente apuntó que con su equipo, "donde hay conciencia y trabajo común", se puede "ganar el Mundial", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

También se refirió al tenista murciano Carlos Alcaraz al señalar que "es el primero que se deja la piel en la pista con trabajo, trabajo y trabajo", y recalcó que "no se puede banalizar que luego como cualquier joven tenga sus momentos de desconexión en Ibiza y donde quiera".

En este sentido, De la Fuente, que recibió de manos del alcalde de Mazarrón, Gines Campillo, el 'Barco fenicio' de honor del municipio, sostuvo que en la Selección Española de Fútbol "también tengo muchos 'alcarazes'".

Del mismo modo, se mostró "seguro" de que el futbolista de la Selección y del FC Barcelona Lamine Yamal llegará a alzarse con el Balón de Oro. "Yo estoy seguro de que lo conseguirá si le respetan las lesiones y los demás sabemos ayudarle y protegerle", enfatizó al respecto.

De Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, dijo que entiende que "tenga enamorada" a la afición porque cuenta con "enormes condiciones para ser un defensa top mundial", si bien concretó que es un caso similar al de Yamal. "Seamos prudentes porque tenemos una generación de oro en puertas", apostilló el seleccionador nacional.

Habló también sobre la situación de presión de otras federaciones sobre jóvenes futbolistas para insistir en que "al final deciden ellos", y surgieron los nombres de dos murcianos, Chichoro, portero juvenil del Manchester United que se incorpora a la sub17 desde la selección inglesa, y el pachequero del Real Madrid Rachad Fettal, que ha comunicado a Marruecos que quiere jugar con España.

Por su parte, Monje abogó por mantener la colaboración con 'Mares de Papel' en un futuro dado el éxito alcanzado.