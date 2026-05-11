Fulgencio Gil: "Lorca habla de superación, gratitud y memoria en el XV aniversario de los terremotos"

Archivo - Casa totalmente derrumbada en Lorca tras el seísmo. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LORCA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, con motivo de XV aniversario de los terremotos del 11 de mayo de 2011, ha subrayado que los lorquinos reaccionaron al seísmo "dando ejemplo de compromiso social con la recuperación de su tierra, tirando de amor propio".

Gil ha señalado que 15 años después "la respuesta está a la vista: una ciudad mejor, más fuerte y modelo de renacimiento". El primero edil ha destacado que el principal objetivo fue lograr que Lorca se levantara "lo más rápido posible como una ciudad mejor de la que teníamos antes del terremoto, y así ha sido".

"Lorca ha cambiado en positivo. Aquel golpe dejó paso a la esperanza y el renacimiento, porque siempre tuvimos claro que Lorca está por encima de todo, y esa ha sido la guía para que las cosas se hicieran bien", ha apuntado el alcalde. "La historia nos ha puesto a prueba muchas veces, pero Lorca es hoy una ciudad mejor y ejemplo de superación. Una ciudad amable para vivir, visitar y disfrutar", ha celebrado, según han informado desde el Consistorio.

El alcalde ha afirmado que la comarca está formada por "gente de bien, acostumbrada a sufrir, luchar y resistir" y ha subrayado que esa capacidad permitió convertir "la necesidad en virtud" tras los terremotos que afectaron al municipio.

Gil ha destacado que los lorquinos respondieron "levantándose como un solo hombre" y ha señalado que "nadie abandonó la ciudad", sino que los ciudadanos permanecieron "al pie del cañón", retomando su actividad laboral y reabriendo sus negocios "en cuanto pudieron, sin dar un paso atrás".

Asimismo, ha reconocido que el proceso de reconstrucción "no ha sido fácil", aunque ha señalado que, con el paso de los años, se ha demostrado que "la reconstrucción es una realidad que emociona". En este sentido, ha asegurado que constituye "un motivo de orgullo para toda la sociedad", a la que ha definido como "la protagonista de este capítulo de nuestra historia".

El primer edil ha indicado también que los lorquinos han conseguido convertir "en monumental y grandioso lo que el terremoto había arruinado y tirado al suelo". Según ha explicado, "los escombros dejaron paso a un bosque de grúas" para la construcción de nuevas viviendas, colegios, institutos, centros sanitarios y socioculturales.

Además, ha puesto en valor infraestructuras como el Palacio de Ferias y Congresos alcalde Francisco Jódar, el Coso de Sutullena y las rondas de evacuación central y norte, dentro de un proceso de rehabilitación que, según ha señalado, ha incluido todo el patrimonio monumental de la ciudad.

Gil ha agradecido también la aportación de "todos los responsables políticos" y ha considerado que la coordinación entre administraciones constituye "un modelo a seguir". "Cada cual aportó lo que pudo o supo hacer desde sus cargos de responsabilidad y juntos se trabaja mejor y se consigue más", ha añadido.

Del mismo modo, ha resaltado "la solidaridad de miles de personas" y la coordinación institucional, que ha calificado de "factor reconfortante" frente a "estériles polarizaciones".

El alcalde ha trasladado igualmente su agradecimiento a "todos los ciudadanos anónimos, colectivos y medios de comunicación" por su compromiso con Lorca, así como a los distintos cuerpos y servicios que participaron en las labores de ayuda y emergencia, entre ellos Policía Local, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio Municipal de Emergencias, Protección Civil, Cruz Roja, Consorcio de Extinción de Incendios, colegios de arquitectos e ingenieros y brigadas forestales.

Por último, ha asegurado que "el reconocimiento es infinito, la gratitud de Lorca eterna y el recuerdo de quienes nos dejaron aquel día, imborrable".

15 AÑOS DEL TERREMOTO DE 2011

Lorca conmemoró este domingo el 15 aniversario de los terremotos registrados el 11 de mayo de 2011, un seísmo que dejó nueve fallecidos, 324 heridos y provocó graves daños materiales en el municipio.

El terremoto principal se produjo a las 18.47 horas y alcanzó una magnitud de 5,2 en la escala Richter, precedido por otro seísmo de magnitud 4,6 registrado a las 17.05 horas. El movimiento sísmico tuvo lugar a un kilómetro de profundidad y estuvo seguido por más de un centenar de réplicas.

Los terremotos afectaron al 80 por ciento del parque inmobiliario de la ciudad y obligaron al derribo de 1.798 viviendas. El proceso de reconstrucción contempló una inversión total de 1.200 millones de euros.

En el marco de esa reconstrucción se levantaron 64 bloques de pisos y un centenar de viviendas unifamiliares. Entre las actuaciones desarrolladas destacó la reconstrucción integral del barrio de San Fernando, donde se edificaron 232 nuevas viviendas.

Asimismo, la renovación integral de distintos barrios del municipio supuso una inversión de 70 millones de euros por parte del Gobierno regional. Las actuaciones incluyeron La Viña, Alfonso X el Sabio, San José, San Fernando, San Diego, Barrios Altos, Apolonia, Los Ángeles, San Cristóbal, Santa Quiteria, Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, Cristo Rey-La Salud, Avenida de Europa, Santa Clara, San Antonio y Jerónimo Santa Fe.

En materia de infraestructuras, el Gobierno regional destinó 80 millones de euros a la recuperación de carreteras y 56 millones a infraestructuras de seguridad ciudadana, lo que permitió reconstruir la Comisaría de Policía, el Cuartel de la Guardia Civil y el Parque de Bomberos.

Por otra parte, las infraestructuras educativas recibieron una inversión de 33,8 millones de euros. Entre las principales actuaciones figuraron la reconstrucción integral del instituto Francisco Ros Giner, con una inversión de 3,8 millones, y las obras en el Ramón Arcas Meca, que requirieron 2,5 millones.

Las inversiones en infraestructuras deportivas ascendieron a 2,8 millones de euros, mientras que las sanitarias alcanzaron los 17,5 millones.

El Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Histórico permitió invertir 75 millones de euros en más de un centenar de bienes culturales protegidos o catalogados, entre ellos la Capilla del Rosario, la iglesia de San Francisco, la Colegiata de San Patricio, las torres del castillo y el Palacio de Guevara.

La gestión posterior a los terremotos recibió además distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, el Premio de la Feria Mundial del Turismo de Londres por la campaña 'Lorca abierta por restauración', concedido en 2012 y en FITUR 2013; el premio 'Damir Cemerin', otorgado por la ONU en reconocimiento a la evacuación de personas mayores tras el terremoto; y el Premio Europa Nostra 2016 por la recuperación del patrimonio histórico dañado por los seísmos.