Fundación Hefame activa la campaña 'Somos solidarios con Venezuela' para ayudar a las víctimas de los terremotos - HEFAME

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria, 'Somos solidarios con Venezuela', destinada a recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que han sacudido el país con el objetivo de responder a la necesidad de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

Desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de la tragedia, el presidente de Hefame y de su Fundación, Enrique Ayuso, anunció la activación de esta campaña para ofrecer apoyo a la población venezolana y facilitar la colaboración de socios, empleados y ciudadanía a través de donaciones, según han informado desde la cooperativa.

Con esta iniciativa, Fundación Hefame quiere expresar "su más profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela, trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y mostrar su respaldo a todas las personas afectadas", han indicado.

La campaña solidaria anima a socios, empleados y población general a colaborar mediante donaciones que serán destinadas a apoyar a las personas afectadas por los terremotos.

Para facilitar la participación, la organización social de Hefame ha habilitado una sección específica en su página web, desde la que se puede acceder a la plataforma de donación a través del siguiente enlace, y lo difundirá en sus redes sociales para favorecer la máxima participación.

La entidad social de Hefame seguirá de cerca la evolución de la situación para colaborar, en la medida de sus posibilidades, con las labores de ayuda humanitaria y contribuir a atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

Esta acción forma parte del programa 'Somos Solidarios', que Fundación Hefame activa ante situaciones de emergencia humanitaria internacional, reafirmando así su compromiso con las personas que más lo necesitan y su vocación de respuesta ante catástrofes de gran impacto.