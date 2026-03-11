Fundación Hefame se suma al proyecto de Fundación Aladina para crear el mayor gimnasio pediátrico hospitalario de España

El presidente de Fundación Aladina, Paco Arango; y el presidente de Hefame y de su Fundación, Enrique Ayuso - HEFAME

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame y Fundación Aladina han firmado un convenio de colaboración para impulsar la creación del gimnasio pediátrico del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, el mayor gimnasio hospitalario de España destinado a niños y adolescentes con cáncer y otras patologías complejas.

El proyecto facilitará el acceso al ejercicio físico personalizado y gratuito a los más de 1.000 menores que cada año pasan por este hospital, según informa Hefame en un comunicado.

El acuerdo bianual ha sido suscrito por el presidente de Hefame y de su Fundación, Enrique Ayuso, y el presidente de Fundación Aladina, Paco Arango, con el objetivo de sumar esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa pionera en España.

A través de este convenio, Fundación Hefame desarrollará distintas acciones solidarias para recaudar fondos destinados a apoyar la creación del gimnasio, una infraestructura promovida por Fundación Aladina que supondrá una inversión de un millón de euros y cuyas obras comenzarán en el primer trimestre de 2026.

Entre estas iniciativas, Hefame impulsará la comercialización del producto solidario 'Pañuelos Aladina' en las farmacias de la cooperativa de la Región de Murcia, como punto de partida de una iniciativa que está previsto ampliar al resto de farmacias de España asociadas a Hefame.

Para ello, Fundación Aladina suministrará a Hefame expositores compuestos por 24 unidades de pañuelos, cuyo volumen se ajustará a la demanda manifestada por las farmacias participantes. Esta acción permitirá canalizar la implicación de las farmacias y de sus clientes en la recaudación de fondos destinados al proyecto.

El gimnasio contará con más de 400 metros cuadrados con áreas interiores y exteriores completamente adaptadas a las necesidades de los menores hospitalizados.

Este espacio permitirá que los niños y adolescentes puedan realizar ejercicio terapéutico pautado y personalizado, como complemento a su tratamiento médico, lo que favorecerá su recuperación y bienestar durante el proceso hospitalario.

Se trata de un modelo de actuación probado y validado científicamente, que supone un avance significativo en el cuidado hospitalario infantil y que está concebido como una infraestructura destinada a servir a miles de niños durante décadas.

Numerosos estudios han demostrado que la práctica de ejercicio físico durante el tratamiento hospitalario infantil aporta importantes beneficios, entre ellos la reducción de la fatiga, la disminución del estrés, una mejor asimilación del tratamiento, la mejora de la salud mental, la preservación de la función física, una recuperación más rápida y una mayor calidad de vida durante la enfermedad.

El presidente de Fundación Hefame, Enrique Ayuso, ha destacado el valor de esta colaboración y el impacto que puede tener en la vida de los menores hospitalizados.

"Sabemos que la humanización de la atención hospitalaria es imprescindible para mejorar la recuperación de los niños", ha señalado, para después destacar que este gimnasio pediátrico "les dará la oportunidad de salir del entorno estrictamente hospitalario a un espacio pensado para ellos, donde socializar y realizar actividades físicas, y eso les ayudará también a mejorar su estado emocional y su calidad de vida. Será una herramienta determinante para ayudarles a afrontar la enfermedad en mejores condiciones".

Por su parte, Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina ha declarado que "desde Aladina llevamos años apostando por el deporte como herramienta de recuperación, física y emocional, de los pacientes oncológicos infantiles y de todos los niños y adolescentes que pasan por una enfermedad".

Por eso, dice, "es tan importante que organizaciones como Hefame se sumen a este esfuerzo, juntos conseguiremos que el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia tenga el mejor Gimnasio Pediátrico dentro de un espacio hospitalario de España".