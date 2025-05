FUNDOWN es elegida como entidad organizadora del 26º Encuentro Nacional de Familias de Down España

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, FUNDOWN, ha sido elegida por Down España, la entidad de referencia del síndrome de Down en el país, como la organizadora del 26º Encuentro de Familias, que tendrá lugar el 12 de octubre de 2026 en la ciudad de Murcia.

Esta cita, que reúne anualmente a más de 1.000 asistentes, es un punto de encuentro imprescindible para las personas con síndrome de Down, sus allegados y más de 80 organizaciones que tienen como objetivo velar por los derechos de este colectivo e incentivar su inclusión sociolaboral y su autonomía personal.

El programa combinará formación, ponencias, mesas redondas y actividades de ocio y tiempo libre en las que los asistentes tendrán la oportunidad de fortalecer vínculos, compartir experiencias y fomentar la creación de redes y grupos de autoayuda.

En este sentido, el gerente de FUNDOWN, Pedro Martínez, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este evento en Murcia de la mano de la Fundación. "Estamos muy contentos de poder ser la sede de una cita tan importante. Nos permitirá encontrarnos con familias y entidades de toda España que comparten con nosotros los valores y objetivos que rigen toda nuestra actividad".

UNA CITA CON GRAN TRAYECTORIA

El Encuentro Nacional de Familias de Down España es un evento reconocido dentro del tercer sector que ya ha pasado por ciudades como Badajoz, Valladolid, A Coruña, Sevilla y Almería, entre otras.

Esta cita incluye actividades turísticas y culturales asociadas a la historia y tradiciones de la localización en la que se desarrolla y ponencias de médicos, pedagogos, psicólogos y distintos expertos que ofrecen a los asistentes una visión especializada de aspectos que afectan a las personas con síndrome de Down en sus diferentes etapas vitales.