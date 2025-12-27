La futura vía de alta capacidad de Mazarrón ya tiene publicado el estudio informativo y ambiental

Imagen del proyecto de trazado de la vía de alta capacidad de la Bahía de Mazarrón. - CARM

El Gobierno regional avanza en la futura vía de alta capacidad de la Bahía de Mazarrón con la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la información pública del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, subrayó que "hoy damos un paso más para hacer realidad una infraestructura estratégica para el municipio y para el conjunto de la red regional de carreteras", y añadió "el desdoblamiento de esta vía es un proyecto esencial para mejorar la vertebración regional y dar respuesta a una demanda histórica de Mazarrón".

Carrillo recordó que el Gobierno regional trabaja para transformar esta carretera en una vía multicarril, con dos calzadas y dos carriles por sentido, adaptada a la realidad actual y futura del municipio. Los estudios que ahora se someten a información pública abarcan la totalidad del trazado previsto, con una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, que discurren desde la autovía RM-3 hasta la playa del Alamillo.

"Impulsamos esta infraestructura porque supondrá un auténtico salto cualitativo en las comunicaciones de Mazarrón, ya que mejorará la seguridad vial, agilizará los desplazamientos y ordenará los accesos existentes", destacó el director general.

En este sentido, recordó que "se trata de la vía convencional con mayor tráfico de toda la Región de Murcia, con cerca de seis millones de vehículos al año, lo que hace imprescindible su transformación". "Esta actuación servirá como palanca para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el impulso del turismo en la Bahía de Mazarrón, al dotar al municipio de una infraestructura moderna, segura y acorde a su crecimiento", añade.

En cuanto a la tramitación administrativa, una vez redactado el estudio informativo del proyecto, en julio de 2025 se elaboró el documento de alcance ambiental, que fue remitido a todas las administraciones y organismos afectados, como el Ayuntamiento de Mazarrón, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la Confederación Hidrográfica del Segura y colectivos ecologistas.

De forma paralela, la Consejería sometió a exposición pública el proyecto de trazado del primer tramo, el más transitado, que discurre entre la glorieta de la Cruz Roja, en Mazarrón, y la glorieta de los Barcos Fenicios, en el Puerto de Mazarrón. Actualmente, este trámite se encuentra en fase de contestación de las alegaciones presentadas.

Con la nueva exposición pública del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental se avanza en la conclusión de la tramitación ambiental del conjunto del proyecto. Una vez finalizado este plazo, se elaborará la declaración de impacto ambiental definitiva y se procederá a la contratación de la redacción del proyecto de construcción del primer tramo entre Mazarrón y Puerto de Mazarrón.