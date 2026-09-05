Gadea (PSRM): "López Miras prefiere que la Región de Murcia siga siendo la peor financiada por sumisión a Feijóo"

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha asegurado que López Miras prefiere que la Región de Murcia siga siendo la peor financiada por sumisión a Feijóo.

"López Miras traiciona a la Región de Murcia al rechazar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España, pese a que supondría 1.200 millones de euros más al año para la comunidad", ha dicho en respuesta a las declaraciones de la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola.

Gadea ha señalado que resulta "incomprensible" que el Gobierno regional se oponga a una propuesta que beneficia especialmente a las comunidades del Mediterráneo frente a las comunidades del norte y del interior, y que sitúa a la Región entre las comunidades autónomas que más aumentan los recursos porcentualmente.

"La única alternativa que ofrece López Miras es mantener el modelo actual, herencia del PP, y condenar a la Región a seguir siendo la peor financiada de España. Está claro que antepone los intereses de Feijóo a los de la Región de Murcia. El PP sabe que este modelo beneficia más a la Región y no tanto a comunidades del interior y del norte, como Galicia", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia lleva años reclamando una solución al problema de la infrafinanciación. "Ahora que llega una propuesta que nos sitúa entre las comunidades más beneficiadas y que supone 1.200 millones de euros adicionales cada año, López Miras lo rechaza. Vuelve a elegir el enfrentamiento político antes que los intereses de la ciudadanía de la Región. Vuelve a traicionar a la Región y a anteponer los intereses de Feijóo y la estrategia nacional del PP a conseguir más recursos para la comunidad."

"Lo que no puede hacer López Miras es seguir diciendo que la Región está infrafinanciada y, al mismo tiempo, rechazar una propuesta que aumenta nuestros recursos casi un 20 por ciento", ha apuntado.

Además, Gadea ha subrayado que con esos 1.200 millones de euros más cada año "se pueden hacer muchas cosas muy necesarias en la Región, como climatizar centros educativos, reforzar la sanidad pública, o dotar a los bomberos de los medios que necesitan".

Finalmente, la socialista ha afirmado que el PP "ha vuelto a demostrar que su prioridad no es resolver la infrafinanciación, sino utilizarla como arma política contra el Gobierno de España".