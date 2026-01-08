Gadea(PSRM): "El Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia los mayores recursos económicos de su historia"

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSRM

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha señalado este jueves que "el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia los mayores recursos económicos de su historia". La socialista ha asegurado que en los últimos siete años la Región de Murcia ha recibido "un 49,3 % más de recursos que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy".

"El Gobierno de España se ha marcado como objetivo abordar uno de los grandes problemas de la Región: la financiación. Para ello, ha ofrecido condonar parte de la deuda y abordar la reforma del sistema", ha añadido, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Tras las declaraciones del portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño este jueves en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en las que reclamaba la reforma del sistema de financiación autonómica, la portavoz socialista ha insistido en que el Gobierno de España "ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para reformar el sistema de financiación autonómica, porque, para ello, se necesita un gran acuerdo".

Con respecto a la postura del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, Gadea ha afirmado que este le ha propuesto a López Miras "fijar una posición común para defender los intereses de la Región" y ha señalado que "el problema es que el PP está instalado en el no permanente. López Miras antepone los intereses personales de Feijóo, a pesar de que, de esa forma, perjudica a la Región".

Por esto, ha pedido al presidente del Gobierno regional que "exija a Feijóo que se siente a trabajar en un nuevo sistema de financiación y que deje de bloquear la actualización de un sistema que, en estos momentos, perjudica a la Región de Murcia".