Gamarra advierte que es Pedro Sánchez quien "alimenta" a Vox y acusa al sanchismo de "debilitar y devorar" al PSOE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamara, ha afirmado este miércoles que "si alguien alimenta a Vox es Pedro Sánchez, que lo retroalimenta un día sí y otro también con el objetivo de retroalimentarse en una estrategia muy clara y evidente". "Quien debilita al PSOE es el sanchismo, que lo está devorando; ya no existe el Partido Socialista, seamos claros", ha aseverado.

Así, considera que quien acabó con el PSOE "hace mucho tiempo fue Pedro Sánchez y las urnas lo que están dejando claro es que la alternativa y la única alternativa es el PP". La realidad, ha subrayado, es que "ha habido elecciones en Extremadura, en Aragón y hemos visto como en Extremadura a día de hoy no hay gobierno y han tumbado un gobierno votando con el PSOE".

Precisamente, en clave electoral y sobre los resultados en Extremadura, Gamarra, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, ha señalado que "los extremeños que votaron a Vox no estaban votando un bloqueo a que el PP gobernara una comunidad después de que obtuviera un 43%".

Y es que, ha indicado, "cuando uno bloquea la configuración de gobiernos en las que es lógica una negociación, responsable, y ha habido tiempo para ello, evidentemente no está actuando con responsabilidad ni con patriotismo", por lo que espera que "rectifiquen y que más pronto que tarde Extremadura pueda tener el gobierno que han elegido los extremeños".

A su juicio, los resultados están claros, una presidenta que cuenta con el apoyo del 43 por ciento de los votos, por lo que lamenta que "cuando eso se bloquea no estás actuando en defensa del interés general con patriotismo, sino que bloqueas e impides gobiernos".

Sostiene que "al final a quien favorece es al sanchismo, que busca la inestabilidad como un contexto en el que sobrevivir, porque a río revuelto, al final el que gana es Pedro Sánchez".

Preguntada sobre los comicios en Castilla y León, se ha mostrado convencida de que los ciudadanos de dicha comunidad "seguirán confiando en el PP" y se marca como objetivo "ganar" las elecciones. Por ello, ha invitado a los ciudadanos a que "sigan apoyando" a los 'populares'.

LA AGENDA JUDICIAL DE PEDRO SÁNCHEZ

En clave política, Gamarra ha criticado a un presidente de Gobierno que "perdió las elecciones, no tiene unos presupuestos y que es incapaz de aprobar unos presupuestos, de aprobar leyes en el Congreso".

"Esto no es gobernar, es sobrevivir, única y exclusivamente resistir en la Moncloa porque tienes una agenda judicial que no puedes soportar", ha advertido Gamarra, quien ha hecho referencia a los casos de corrupción pendientes, como el juicio contra el exministro de Fomento José Luis Ábalos, que "se va a sentar en el banquillo por corrupción, tráfico de influencias, porque el Ministerio de Fomento, en vez de dedicarse a invertir en las infraestructuras de los españoles, en el tren, en carreteras, se dedicaban a robar el dinero de todos y eso es lo que ha hecho el sanchismo".

Así como al del hermano del presidente, "sentado por corrupción en otro banquillo en Extremadura" y al que señala a su mujer "por cinco delitos cometidos, muchos de ellos en el propio ámbito de Moncloa", por lo que, ha insistido, "esto no es gobernar, es resistir".

España, ha manifestado, "no puede estar sin presupuestos, la Región de Murcia no puede estar sin los Presupuestos Generales del Estado, porque son los que conllevan una planificación en inversiones que esta Comunidad necesita".

"Esto es insostenible", ha enfatizado Gamarra, que vaticina, sin embargo, que "todo lo que se acerca al sanchismo se corrompe igual, es corrosivo y ese efecto lo van a tener todos".

A Pedro Sánchez, dice, "los españoles le importamos nada. No le importa lo que le pase a cada familia, no le importa el problema de la vivienda, los problemas para llegar a fin de mes", lamenta.

Prueba de ello, ha comentado, es el modelo de financiación autonómica, que "a estas alturas, después de ocho años, nadie puede creerse que él va a cambiar", porque es "un cínico y un mentiroso".

Porque "los acuerdos con quien ha pactado una financiación privilegiada para Cataluña es con ERC exclusivamente fuera del marco que está perfectamente establecido del Consejo de Política Fiscal y Financiera o del marco parlamentario", subraya.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha defendido que "todos los españoles, los que viven en Murcia, en Galicia, en La Rioja, en Cataluña, tienen derecho a una financiación que les garantice el acceso a los servicios públicos en términos de igualdad y para eso se necesita una financiación justa, equilibrada y eso es lo que defiende el PP".

GARANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO

Gamarra ha aludido a los momentos "complejos" actuales y ha lamentado, al respecto, que no exista "ningún tipo de comunicación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición" para hablar de temas de actualidad.

Ejemplo de ello, ha manifestado, es que "los españoles no sabemos que está haciendo una fragata en el Mediterráneo y tenemos derecho a saberlo". Sin embargo, ha dicho que "ya irá dentro de 15 días al Congreso y que ya nos explicará; y esto alimenta un clima de polarización y de crispación que Pedro Sánchez considera que le beneficia".

Precisamente, preguntado sobre las medidas que se plantean en el seno de su partido como consecuencia de la repercusión económica que tendrá la guerra en Irán, Gamarra ha destacado que "ante contextos cambiantes tiene que haber política útil para proteger a los ciudadanos en esos contextos".

Las medidas pasan, según ha expuesto, por "pensar cómo garantizar el poder adquisitivo de cualquier ciudadano de la Región de Murcia o del resto de España que pueda llegar a fin de mes", siendo ésta la prioridad.

Pero el gobierno "está en otras cosas, Sánchez está en su supervivencia" frente a un PP que "protege a cualquier familia a través de una propuesta que esperemos que el Gobierno lea y copie, porque cuando copia las propuestas del Partido Popular beneficia a los ciudadanos".

Una propuesta que contempla "la reducción del IRPF a través del mínimo familiar por hijos a cargo, que se incrementaría al doble; la reducción del IVA del 21 al 10% cuando hablamos en estos momentos de energía, la gasolina o la electricidad para poder reducir esos costes actuales; y la eliminación del impuesto de generación eléctrica".

También plantea dejar el IVA de los alimentos en el 0% como consecuencia de la inflación, una propuesta que "constantemente ha sido rechazado por parte del Gobierno" y con la que coincide con el presidente de Mercadona.

"La realidad es que si la inflación está desbocada lo que hay que pensar es cómo proteger, sobre todo a los más frágiles y eso está en la cesta de la compra y en los productos donde hay que actuar y eliminarlo temporalmente para poder afrontar situaciones", defiende.

Pero, lamenta, "tenemos un gobierno de Pedro Sánchez que aparte de no hacer nada, sube impuestos, hasta 100 impuestos se han subido durante estos ocho años".

Para terminar, Cuca Gamarra espera que el Gobierno estudie las medidas que plantea el PP y las analizan y que "nos digan si les interesan", pero aún "no hemos recibido ningún tipo de llamada".