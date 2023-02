Gamarra arremete contra la "contradicción" en el seno del Gobierno de España a cuenta del envío de aviones a Ucrania

La secretaria general del PP tacha de "imbatible" el tándem formado por Arroyo y López Miras, al que "solo queda por sumar a Feijóo"



CARTAGENA (MURCIA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha arremetido contra la "confusión" y "contradicción" en el seno del Gobierno de España cuando el presidente, Pedro Sánchez, dice que "está estudiando la posibilidad del envío de aviones" a Ucrania, mientras el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirma que es un asunto que "no está sobre la mesa" y una parte del Ejecutivo "se muestra en contra" de la medida.

A su juicio, hace falta "unidad" por parte del Gobierno de España y de "todos los demócratas" en un asunto "tan importante" como este. "Lo que sí que podemos trasladar desde el PP al pueblo ucraniano es que tendrán la unidad y el apoyo del Partido Popular a las decisiones que tome España para apoyar al pueblo ucraniano".

Durante su intervención en la convención sectorial del PP sobre vivienda y familia que ha tenido lugar en Cartagena (Murcia), Gamarra ha hecho estas declaraciones cuando se cumple un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania "por parte de Putin", un conflicto que es el "más grave desde la Segunda Guerra Mundial".

Ha reivindicado que el PP ha mostrado "desde el primer momento" su solidaridad con el "bravo pueblo ucraniano" y con su presidente, Volodimir Zelenski. "Hoy volvemos a mostrar nuestro compromiso con el apoyo a todo aquello que sea necesario para que el pueblo ucraniano pueda seguir dando esa batalla y defendiendo los principios de la democracia, que son los que todos", ha señalado.

Así, le ha instado a "seguir defendiendo lo que significa Europa, porque eso significa que está defendiendo también a España y a nuestra democracia". Por ello, ha afirmado que hay que ayudar a Ucrania "con todo lo que se necesite" y, además, cree que hay que hacerlo "coordinado con nuestros aliados".

"Lamentablemente, no nos gusta que haya división en el Gobierno de nuestro país, y que esté lleno de contradicciones, de rectificaciones y también de descalificaciones en algo tan importante como lo que está sufriendo el pueblo ucraniano", según Gamarra.

En este sentido, ha considerado que "no es de recibo" que el Gobierno de España "no informe al Parlamento" y que el presidente Pedro Sánchez "no informe al líder de la oposición", Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, ha criticado que se "impida" al presidente del PP visitar a las tropas españolas en Letonia, porque "son las tropas de todos los españoles".

Igualmente, cree que "no es de recibo" que España "esté incrementando la compra de gas ruso por parte de España, porque eso significa que se está financiando a Rusia". Además, ha asegurado que "no caben apaciguamientos" con Putin, sino que "solo cabe apoyar al pueblo de Ucrania para que pueda seguir dando esta batalla, que es la de todos".

"SOLO QUEDA POR SUMAR A FEIJÓO AL TÁNDEM"

Durante su intervención, Gamarra ha agradecido la "hospitalidad" a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, por recibirla en la "capital de la industria y el turismo de la Región". "Tienes una ciudad maravillosa en la que se nota tu mano y cómo la estás transformando", ha afirmado.

Por ello, ha ensalzado que Arroyo "no está de paso" y ha considerado que a Cartagena le quedan "muchos años" con ella al frente. Además, ha destacado que la alcaldesa es un "referente" en la política nacional, por formar parte del Comité Ejecutivo nacional del PP, así como del equipo de campaña de las elecciones municipales y autonómicas.

"Porque ella lidera en Cartagena y fuera de Cartagena, y eso es bueno para toda la Región", según Gamarra, quien ha subrayado que la alcaldesa es también una de las personas "clave" en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también está en el Comité de las Regiones "defendiendo los intereses de su ciudad, de su Región y de todos los españoles".

Ha augurado que, dentro de "poco", los españoles tendrán al frente de su Gobierno a Núñez Feijóo, que "llevará a cabo políticas que transformen". Mientras tanto, ha señalado que el PP está llevando a cabo a nivel local y autonómico políticas como rebaja de impuestos, dejando "dinero en los bolsillos de los cartageneros" pero "sin aumentar la deuda, reduciéndola".

"Y este es el círculo virtuoso del PP", según Gamarra, a quien no le cabe "ninguna duda" de que Arroyo "va a tener nuevamente la confianza de sus vecinos" y ampliará el respaldo en las próximas elecciones municipales.

En este sentido, ha indicado que Arroyo consigue todos estos objetivos "de la mano" del presidente regional, Fernando López Miras. Un "tándem" que ha tachado de "imbatible" y al que "solo le queda que se una Núñez Feijóo". "Pero eso llegará, no os quede ninguna duda", ha asegurado.

Gamarra ha felicitado a López Miras por el "beneficio fiscal" de 1.400 millones logrado para los ciudadanos. "Ha preferido que se quedaran en los bolsillos de los murcianos y no fueran a las arcas del Gobierno regional", ha subrayado.

En este sentido, ha mostrado su respaldo al anuncio de López Miras de dar ayudas para familias con niños de 0 a 3 años y para el pago de la hipoteca. Ha celebrado que el presidente murciano "tiene un Gobierno perfectamente ordenado y está perfectamente pendiente de los problemas de los ciudadanos, sabiendo que muchos no pueden con la hipoteca", según Gamarra.

"Como buen gobernante, López Miras se anticipa", según la secretaria general del PP, quien cree que el presidente murciano "también va a tener una recompensa" en las elecciones, dentro de "cien días", y obtendrá "más confianza" respecto a la de hace cuatro años.

"LA CASA DE LOS LÍOS"

En cuanto al aumento de la inflación, ha afeado que Sánchez pretenda implantar el impuesto del plástico a pesar de que "toda Europa" ha decidido demorar su entrada en vigor. "Hará que todo se encarezca todo por la soberbia de un Gobierno que solo piensa en recaudar", según Gamarra, quien indica que esta medida supondrá una recaudación de 700 millones de euros en 2023".

"El 'sanchismo' falla, porque está centrado en sus guerras internas del Consejo de Ministros, y cuando uno está discutiendo en su casa, no arregla su casa", según la secretaria general.

"Ya son 21 los delincuentes sexuales que han visto cómo sus penas se han visto rebajadas en la Región de Murcia y 4 han salido a la calle", según Gamarra, quien ha reprochado que "esto viene de una ley que ha promovido el Gobierno central". Sin embargo, ha criticado que el Consejo de Ministros "no solo no pide disculpas, sino que no rectifica".

"Llevan un mes discutiendo y no se cambia nada. Además, se niegan a aceptar los votos del PP para arreglar algo que han generado ellos", según Gamarra, quien ha criticado también que la ministra de Igualdad, Irene Montero "tendría que estar fuera" del Ejecutivo si hubiera "un presidente responsable".

También ha reprochado que el Gobierno central está "encallado" con la política de vivienda "mientras los alquileres se encarecen y aumenta la okupación".

En cuanto al encarecimiento de las hipotecas, ha recordado que el PP ha promovido una proposición de ley y ha propuesto a Sánchez recuperar la deducción fiscal los próximos dos años para hacer frente a la subida de los tipos de interés, lo que permitiría a las familias deducirse 750 euros al año. Asimismo, ha planteado un fondo de ayudas a las familias con más dificultades.

A su juicio, también "falla" la política económica de Sánchez, porque "busca la supervivencia del propio Gobierno" y una sociedad "cada vez más dependiente", centrado en lograr una mayor recaudación para él. "La muestra son los 34.000 millones de euros de recaudación extra en 2022", según Gamarra, quien se pregunta "cómo es posible que se rechace la propuesta del PP de devolver parte de esa recaudación a la sociedad deflactando el IRPF".