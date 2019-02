García Egea: "Qué gran noticia que los españoles podamos decidir acabar con esta pesadilla que se llama Pedro Sánchez"

Publicado 16/02/2019 10:17:53 CET

MURCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, valoraba este viernes el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el 28 de abril. "Qué gran noticia que los españoles podamos decidir el próximo 28 de abril con esta pesadilla que se llama Pedro Sánchez y PSOE".

García Egea, que hacía estas declaraciones en Archena (Murcia), en la presentación Patricia Fernández como candidata 'popular' a la alcaldía a la localidad, añadía que Sánchez "no ha sido ni capaz de sacar adelante un presupuesto en el breve tiempo que ha tenido durante estos meses".

"Es el único presidente que no ha podido sacar adelante sus cuentas y que no ha podido reeditar esa mayoría que tuvo en la moción de censura que le hizo presidente", subrayaba, al tiempo que apuntaba que "afortunadamente, el próximo 28 de abril, aunque a mi me hubiera gustado que hubiera sido antes, va a poder seguir el camino de Susana Díaz", firmando la convocatoria de elecciones para salir de la Moncloa.

García Egea ha defendido que "el presidente Casado hace siete meses logró ilusionar al PP y el 28 abril va a lograr ilusionar a toda España, porque el país merece una esperanza y un gran gobierno que esté a la altura. España no merece un presidente preso de los independentistas".