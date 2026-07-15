Garriga asegura que Vox negociará los presupuestos regionales con las mismas exigencias que en el resto de autonomías

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acude este miércoles en Murcia a una reunión de trabajo con la nueva directiva de Vox - EUROPA PRESS

MURCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en Murcia con la nueva dirección regional del partido, encabezada por José Manuel Pancorbo y acompañado por el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez.

El dirigente nacional ha explicado que la visita responde a una jornada de trabajo con la nueva ejecutiva regional, a la que ha trasladado "todo nuestro apoyo, reconocimiento y agradecimiento". En este sentido, ha asegurado que se trata de "un equipo sobradamente cualificado, preparado y con muchas ganas de iniciar esta nueva etapa en la Región".

Asimismo, ha señalado que otro de los objetivos de su visita es "trazar las líneas estratégicas para que Vox siga creciendo en esta Región y, por supuesto, para que Vox gobierne y logre imponer el sentido común desde las políticas del Gobierno autonómico".

Preguntado por los periodistas sobre la negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026, Garriga ha asegurado que la Región de Murcia "no va a ser una excepción" respecto a la posición que Vox mantiene en el resto de comunidades autónomas.

"Vox ha demostrado responsabilidad siempre que ha podido. Ha demostrado poner por encima y por delante de los intereses partidistas los intereses de los españoles y Murcia no va a ser una excepción, como no lo ha sido Andalucía, ni Castilla y León, ni Extremadura", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que su formación seguirá defendiendo en la negociación presupuestaria "lo mismo que llevamos defendiendo desde hace muchos años, lo mismo que hemos defendido en otras regiones y que hemos logrado que sean acuerdos de gobierno", e incluso, de cara a la próxima legislatura, Garriga ha añadido que "aspiramos a hacerlo de la mano de Vox desde dentro del Gobierno regional cuando se convoquen las elecciones".

Sobre quién encabezará la candidatura de Vox a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en las próximas elecciones, Garriga ha evitado desvelar nombres y ha recordado que esa decisión corresponde a los órganos internos del partido y se adoptará "previsiblemente meses antes de las elecciones regionales".

A la par, ha garantizado que independientemente de quién sea el candidato, defenderá "la prioridad nacional, la desregulación en la administración del Gobierno regional, la protección del campo, la seguridad ciudadana y medidas contra la inmigración ilegal. Sea la persona que sea, eso es lo que va a defender y les aseguro que Vox será decisivo en el próximo Gobierno de la Región de Murcia. Ese es nuestro compromiso y en eso vamos a trabajar", ha concluido.

En clave nacional, Garriga ha criticado los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha afirmado que, a su juicio, "falta el más importante: la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Además, Garriga ha aprovechado su intervención para trasladar su "pésame y cariño" a los familiares de las víctimas del incendio registrado en la provincia de Almería, al tiempo que ha agradecido la labor de los efectivos de emergencias y de todas las personas que se han volcado en las labores de extinción y ayuda.