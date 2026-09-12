El gasto en apuestas, casinos y bingos alcanzó los 276,6 millones en la Región de Murcia en 2025, un 3,5% más

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desembolso en juegos de azar de gestión privada en la Región de Murcia --que incluye casinos, apuestas y bingos-- alcanzó los 276,63 millones de euros al cierre de 2025, un 3,55% más que los 267,13 millones del año previo.

Este repunte obedeció principalmente al empuje del sector del casino, donde el gasto se disparó un 12,96% hasta situarse en 114,57 millones, según los últimos datos del mercado del juego publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recogidos por Europa Press.

En cuanto a este sector, el crecimiento del gasto estuvo acompañado por una afluencia de público que se mantuvo en niveles máximos en el único casino operativo en la Región, que registró 144.489 visitantes a lo largo del año, cifra ligeramente inferior a los 144.678 de 2024.

Por su parte, el volumen de gasto en apuestas presenciales y en línea experimentó un ajuste interanual del 3%, al situarse en 124,32 millones de euros en 2025 frente a los 128,21 millones alcanzados en 2024.

Dentro de esta modalidad, el canal presencial continuó como el elegido por los usuarios con un desembolso de 85,58 millones de euros, mientras que el formato en línea aportó 38,74 millones.

Este comportamiento se produjo en un entorno de moderada reducción de la red presencial, en el que los salones de juego pasaron de 359 en 2024 a 357 al cierre de 2025, mientras que las salas de apuestas específicas se mantuvieron en dos recintos.

En lo relativo al juego de bingo, la inversión de los usuarios mostró un tono de estabilidad con un total de 37,74 millones de euros (frente a los 37,49 millones de 2024), recabados en las cinco salas en funcionamiento en el territorio regional.

LOTERÍAS DEL ESTADO Y ONCE

En el ámbito del juego público y reservado, las ventas de Loterías y Apuestas del Estado en la Región de Murcia aumentaron un 5,8% hasta situarse en 331,32 millones de euros en 2025, por encima de los 313,15 millones contabilizados en 2024.

La Lotería Nacional se mantuvo como la modalidad con mayor cifra de negocio al sumar 215,83 millones de euros, seguida por la Lotería Primitiva y sus variantes, que alcanzaron los 110,68 millones.

Por su parte, la Apuesta Deportiva supuso 4,60 millones de euros, mientras que la Apuesta Hípica y Quíntuple Plus aportaron 0,21 millones cada una.

Por último, las ventas de la ONCE alcanzaron los 99,29 millones de euros en la comunidad durante 2025, superando los 97,10 millones cosechados el año anterior.

Por modalidades, el tradicional cupón aportó 48,79 millones de euros y el juego activo alcanzó los 18,13 millones. El comportamiento estuvo respaldado por la lotería instantánea o 'rascas', que generó 32,37 millones de euros en el último ejercicio.