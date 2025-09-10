Gerente de Saprelorca afirma que el "retraso" en obras del Corredor Mediterráneo afecta a implantación de empresas

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La gerente del Polígono Industrial Saprelorca, Antonia Martínez Asensio, ha afirmado este miércoles que el "retraso" de las obras del Corredor Mediterráneo afecta a la implantación de empresas en este espacio, en el Valle del Guadalentín y en la Región de Murcia.

Martínez Asensio ha hecho estas declaraciones en el marco del desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo', celebrado este miércoles en la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor).

Según ha explicado, Saprelorca recibe "muchísimos proyectos de inversión a nivel internacional" y la falta de desarrollo completo del Corredor Mediterráneo conlleva unos costes de transporte y de tiempos de traslado de mercancías más elevados.

"Todas estas desventajas suponen que los empresarios a la hora de invertir o de implantarse en esta zona tengan sus reservas y sean prudentes", ha señalado durante su intervención.

Ha afirmado que, una vez materializado el Corredor Mediterráneo, Saprelorca espera la implantación de nuevas empresas, así como el crecimiento de las existentes, sobre todo las relacionadas con el sector agroalimentario y sus servicios básicos, como la producción de plástico para la agricultura, los servicios de gestión y de ahorro en el agua.

También de las empresas de fabricación de aluminio, gestión de residuos y las relacionadas con el uso de energías limpias. "Todos esos sectores están en auge y coincidimos todos en que la infraestructura del Corredor Mediterráneo favorecerá ese crecimiento" en Saprelorca, ha aseverado.