Gestoso (Vox) asegura que no ha visto "ningún movimiento en contra de nadie" en el partido y en relación a Antelo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha afirmado este jueves que no ha visto "ningún movimiento en contra de nadie" tras ser preguntado por los movimientos que la dirección nacional de su partido, que estaría sopesando retirar a José Ángel Antelo la Presidencia del partido en la Región de Murcia.

Gestoso, que está también en el Comité Ejecutivo Nacional, ha señalado que ni le sorprenden ni le dejarían de sorprender que hubiera cambios, pero ha declinado "especular con filtraciones o con cosas que están diciendo y hablar por hablar".

Ha confesado que ha sido este mismo jueves cuando ha leído la noticia en los medios de comunicación y afirma que no sabe nada de este tema. Lo único, ha confirmado, es que vino una persona de la Dirección Nacional, una cuestión que considera que es rutinaria, ya que es una forma de "coordinar las políticas" del partido y que "se diga lo mismo en Murcia que en Zaragoza".

"No sé nada de esos movimientos ni tengo constancia de que se haya producido nada de eso", ha insistido Gestoso, que ha manifestado que tampoco le consta que haya cierto descontento por parte de la Dirección Nacional para cambiar al presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

"Que venga una persona de la Dirección Nacional a Murcia entra dentro de la normalidad, porque vienen cada dos por tres a coordinar políticas y a ver qué cosas presentamos, pues para tener cierta calidad y estar todos en la misma onda", ha finalizado a preguntas de los periodistas.