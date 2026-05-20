Giménez Gallo (MC) defiende la moción de censura para "frenar la recesión" y recuperar servicios en Cartagena

El presidente y portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo - MC CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente y portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha defendido la "urgencia democrática" de la moción de censura en el Ayuntamiento de la ciudad en una entrevista concedida a Onda Regional de Murcia. Giménez Gallo ha afirmado que la moción es la única vía para frenar la "recesión y el colapso financiero" de un Consistorio que, según ha denunciado, "se encuentra actualmente intervenido y sin liquidez".

El candidato a la alcaldía ha querido desvincular el proceso de las dinámicas de los partidos nacionales, asegurando que los 14 concejales que sustentan la iniciativa buscan "poner el Ayuntamiento al servicio de los cartageneros tras siete años de parálisis bajo el mandato de Noelia Arroyo", han indicado desde la formación.

Giménez Gallo ha desgranado los motivos económicos y sociales que han hecho "inaplazable" la presentación de la moción de censura para relevar al actual Ejecutivo municipal.

Así, el portavoz de MC ha asegurado que el Ayuntamiento está a la espera de un préstamo para poder abonar las nóminas del próximo mes y que está notificando a los juzgados que no puede afrontar indemnizaciones de apenas 12.000 euros por carecer de fondos. También ha hablado de la "asfixia fiscal" a los vecinos, denunciando que el PP ha subido de forma reiterada el IBI y el sello del coche desde 2019, eliminando bonificaciones a pesar de haber heredado una administración saneada.

De igual manera, ha criticado que el Ayuntamiento aprobó las cuentas de 2025 para después modificarlas "cada día del año, demostrando una total falta de rigor y de planificación económica". Como ejemplo ha citado la retirada de la ayuda a domicilio a más de 400 personas mayores por no renovar un contrato ya vencido.

"La alcaldesa quiere ir de víctima, pero la realidad es que está hundiendo Cartagena. El dinero público se está tirando en beneficio de vender una imagen exterior de Noelia Arroyo en Madrid, mientras el municipio sufre un debe democrático y económico insostenible", ha aseverado Giménez Gallo.

EL PLAN DE GOBIERNO DE MC PARA EL 25% DEL MANDATO

Giménez Gallo ha señalado que durante la cuarta parte de la legislatura que resta hasta las elecciones hay "tiempo más que suficiente para dar la vuelta a la situación" basándose en la racionalización del gasto y en la 'Prioridad Cartagena'".

El portavoz de MC ha señalado como medidas prioritarias tras la moción de censura la reorientación de la inversión hacia el 70% de la población del municipio que vive "más allá del escudo" y que, según ha indicado, ha sido "olvidada por el PP". Asimismo, ha defendido como ejes de actuación la mejora de las infraestructuras locales, la recuperación del patrimonio y de servicios como las piscinas de Los Canales y el impulso de las cuatro pistas de atletismo previstas en el municipio, así como una mayor atención a las personas mayores.

CONFIANZA TOTAL EN LOS 14 VOTOS DE LA MOCIÓN

Giménez Gallo se ha mostrado convencido del éxito de la moción de censura. "Contamos con 14 personas libres, con capacidad de obrar, que han firmado la moción ante notario", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que "existirá juego sucio, presiones y coacciones por parte del PP de López Miras, que ya ha demostrado en San Esteban ser capaz de cualquier cosa para desmontar partidos, pero nosotros apostamos por la democracia limpia".

Finalmente, el portavoz de MC ha exigido al PP y al equipo de Noelia Arroyo "respeto para Cartagena y que cesen los insultos hacia los ciudadanos que defienden este cambio". "Arroyo actúa como una embajadora de San Esteban enviada a Cartagena, prefiriendo la confrontación partidista antes que la defensa de sus vecinos. La moción dará a Cartagena un alcalde que solo se debe a su tierra", ha concluido.