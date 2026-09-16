Ginés Ruiz (PSOE Murcia) propone cinco medidas para el comienzo del curso político

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Murcia, Ginés Ruiz, ha planteado cinco medidas que pondría en marcha "desde el primer día" del comienzo del curso político.

La primera de estas medidas sería revisar el contrato de limpieza y acompañarlo de un plan de choque de limpieza y desratización en barrios y pedanías. La segunda, evaluar el estado de las zonas verdes y actuar de forma urgente sobre el arbolado, según han informado desde el partido.

También pondría en marcha un plan de mantenimiento de los colegios públicos y declararía urgentes las obras necesarias para recuperar la normalidad en aquellos centros escolares afectados; renovaría prioritariamente los autobuses de más de 15 años que presentan mayores problemas; y aprobaría una línea de ayudas al alquiler para jóvenes junto a una planificación pública y transparente de construcción de vivienda municipal.

Ginés Ruiz ha explicado que estas medidas buscan "frenar el deterioro de los espacios comunes y los servicios públicos" para garantizar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en todo el municipio.

LOS PRIMEROS CIEN DÍAS, "MÁS DE LO MISMO"

El candidato socialista ha enmarcado estas propuestas en el balance de los primeros cien días de Rebeca Pérez al frente de la Alcaldía, que ha resumido como "más de lo mismo, con grandes anuncios mientras siguen creciendo los problemas que afectan al día a día de los vecinos y vecinas".

"Entre lo que dedican a la foto y a la política nacional no tienen tiempo para gestionar lo básico", ha señalado, por lo que ha reclamado al Gobierno del PP que dedique "al menos un día a la semana de aquí a mayo a pensar y ejecutar medidas que mejoren la vida diaria de los murcianos".

PRINCIPALES PROBLEMAS

Ginés Ruiz ha destacado la falta de contrato del transporte público, así como la edad de los vehículos; un contrato de limpieza "mal dimensionado y que ha dejado episodios de acumulación de residuos y presencia de ratas; y la falta de mantenimiento de las zonas verdes y del arbolado". Para el socialista "mientras la alcaldesa habla de mariposas y unicornios, tenemos Murcia llena de ratas".

También ha puesto el foco en los colegios públicos, señalando que "septiembre ha comenzado de nuevo con obras sin terminar y aulas sin climatizar".

Por otra parte, ha criticado que no haya "una sola vivienda pública en alquiler asequible a disposición de quienes la necesitan".

"Me encantaría estar hablando hoy de otra cosa", ha señalado, pero ha afirmado que antes de afrontar retos más ambiciosos Murcia tiene que resolver "problemas básicos que condicionan cada día la vida de su gente".

"A mí me duele Murcia. Los vecinos y vecinas me piden que se limpien sus calles, que se recoja la basura, que se pueda estar en los jardines y parques, que se arregle el lavabo del colegio de sus hijos o que el autobús no pase de largo porque va lleno y, si consiguen subir, que no se rompa a medio viaje", ha concluido.