La Glorieta, la Plaza Circular y las pedanías de Murcia viven un fin de año lleno de actividades para recibir 2026

Foto de archivo del espectáculo de Drilo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia se prepara para vivir hoy 31 de diciembre, último día del año, una jornada repleta de actividades diseñadas para todas las edades que se pueden disfrutar en barrios y pedanías. La mañana de Nochevieja está dedicada especialmente al público infantil, que puede disfrutar, a partir de las 11.30 horas en el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, del espectáculo Murci-Insectos previo a las campanas infantiles.

El Ayuntamiento va a repartir 1.000 bolsitas de chuches para los más pequeños de la casa, con las que podrán seguir el ritual de las uvas de la suerte de una forma adaptada a su edad.

Por la tarde, la atención se traslada a la Glorieta de España, que se convierte en el epicentro de la celebración con el tradicional 'aperitivazo', que comenzará a las 14.00 horas acompañado de música en directo. Mientras, el deporte volverá a tener presencia con la celebración de la San Silvestre, que recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 17.00 horas.

La Gala de Fin de Año se celebrará en la Glorieta de España donde los asistentes recibirán relojes con 12 uvas sin pepitas en su interior, gracias a la colaboración de la empresa El Ciruelo, que repartirá más de 1.000 unidades.

El evento será retransmitido en directo por La7 a partir de las 23.15 horas, con Kika Frutos y Óscar Martínez como presentadores y Pedro Jota Fernández como encargado de acompañar a los murcianos en una noche muy especial, en la que se hará balance del año que termina y se dará la bienvenida al nuevo año.

El primer día del año, el Gran Árbol de Navidad volverá a ser protagonista al ritmo de La Pandilla de Drilo y su espectáculo 'Navidad Rock'. Será el preámbulo para el espectáculo piromusical de Año Nuevo, que comenzará a las 20.00 horas y llenará el corazón de la ciudad de luz, música y fuegos artificiales.

NOCHEVIEJA 2025 EN BARRIOS Y PEDANÍAS

Las Juntas Municipales también han organizado diferentes actividades para festejar la nochevieja adaptada a todas las edades. Vecinos y visitantes pueden disfrutar a lo largo del día de hoy de distintas propuestas de música en la calle, campanadas infantiles y mucha fiesta para celebrar el nuevo año.

Durante la mañana, lo más pequeños pueden disfrutar de las campanadas infantiles en Beniáján, Aljucer, Sangonera la Verde. En Santiago y Zaraiche, además de la cita infantil para tomar las uvas, se celebra la primera carrera de San Silvestre. En Javalí Viejo, tendrán lugar las tradicionales precampanadas, mientras que en La Ñora la jornada festiva comenzará con música y sesión de DJ a partir de las 12.00 horas.

A partir del mediodía, la celebración se extenderá a distintos puntos del municipio. El barrio Infante Don Juan Manuel ofrecerá música y una paella gigante en la carpa instalada en el Jardín de la Fuensanta, mientras que desde primera hora de la tarde se celebran actividades de fin de año y tardevieja en Algezares, Alquerías, Cobatillas, El Palmar, Javalí Nuevo, La Alberca, La Ñora, La Raya, Los Dolores, San José de la Vega, Santa Cruz, Sucina y Torreagüera.

Para más información sobre horarios, ubicaciones y toda la programación navideña, se puede consultar la web oficial navidadmurcia.es y la App TuMurcia.